News Nintendo

Nos plannings de développement pourraient en subir les effets [de la pandémie] du fait des différences qu'impliquent le changement d'environnement de travail dû au télétravail qui est désormais de rigueur au sein de l'entreprise et chez ses partenaires... Et ainsi certains produits ou services Nintendo ne pas sortir selon notre calendrier initial. Nintendo poursuivra ses activités en prenant toutes les mesures nécessaires pour que ses clients continuent de profiter des produits et services Nintendo tout en s'assurant de la santé et de la sécurité des ses consommateurs comme de ses employés.

Alors que les cartouches first-party annoncées par Nintendo pour 2020, Animal Crossing: New Horizons et Paper Mario: The Origami King, caracolent désormais dans les rayons, il faut bien se rendre à l’évidence : la firme au plombier n'a communiqué aucun détail sur les jeux des prochains mois.Bien que les annonces au long court ne manquent pas (au hasard Metroid Prime 4 et The Legend of Zelda: Breath of The Wild 2), les semaines se suivent et se ressemblent, bien mornes depuis l'annonce du dernier Paper Mario... Les Nintendo Direct minis ou Pokémon Presents, tièdement accueillis, et les quelques annonces tiers peinent à étouffer le silence qu'entretient Nintendo autour de ses productions maison.Les fans n'ont donc pas tardé à s'émouvoir de ce mutisme peu commun : et si la crise due au nouveau coronavirus avait si bien pris de court la firme de Kyoto que les retards accumulés par les équipes bloqueraient les sorties qu'aurait planifiées Nintendo à court voire moyen terme ?Malgré les mots rassurants de Shinya Takahashi (directeur général de Nintendo EPD, studio de développement interne) au début de la pandémie et l'assurance que le temps de ses salariés est désormais tout entier consacré à la Switch, les commentaires accompagnant le dernier rapport annuel sèment un peu plus le doute sur le calendrier 2020 : Alors que Nintendo avait fait état de problèmes quant à l'approvisionnement de composants pour ses lignes de production de Joy-Con , c'est la première fois depuis l'apparition du virus que Nintendo émet des réserves quant à sa capacité à tenir des délais en interne... En espérant que la firme au plombier se remette en selle (ou même en-selle) au plus vite et puisse rassurer les possesseurs de Switch qui ne seraient pas contre quelques surprises à se mettre sous le joystick !Source : Nintendo via NintendoEverything