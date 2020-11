Pikmin 3 Deluxe ne semble pas parti pour être un system seller au Royaume-Uni, du moins selon les premières données fournies par GamesIndustry, le titre s'étant hissé à la 7e place des charts UK dans le dernier Top 40. Plus intéressant, les ventes physiques seraient inférieures de 18,5% par rapport aux ventes de la version Wii U lors de son lancement.

Relativisons tout de même, sur la durée, Pikmin 3 Deluxe peut faire la différence car le parc installé de Nintendo Switch est bien plus important que celui de la Wii U. Et il faudrait également comptabiliser les ventes sous forme dématérialisée, non connue à ce jour alors qu'elles sont en général assez importantes au Royaume-Uni, pour pouvoir dire si oui ou non ce portage était peut-être un portage de trop alors que le public guettait plutôt du sang neuf, notamment du côté d'un Pikmin 4 qui semble devenir une arlésienne avec le temps.





En voulant faire découvrir de très bons titres sur Switch qui n'avaient pas eu l'espace médiatique suffisant sur Wii U, Nintendo alterne portage et quelques nouveautés. Nous avons critiqué la balance un peu trop orientée vers les portages. Avec pas mal de sorties du côté indépendant et tiers, et le nouvel Hyrule Warriors et Mario Kart Live, Pikmin 3 deluxe n'était probablement pas le titre attendu pour cette période. Il a cependant tout le temps pour s'imposer plus tard, avec les nombreuses Switch qui seront encore vendues pendant les fêtes, car c'est un titre de grande qualité qui s'adresse parfaitement à un public familial.