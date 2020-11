News Picross S5 (Switch)

Le studio Jupiter a confirmé la sortie le 26 novembre 2020 au niveau mondial de Picross S5, le nouvel opus d'une franchise à la durée de vie inusable. Si vous n'avez jamais essayé ce type de jeux, disons que vous devez résoudre un puzzle en remplissant une grille à l'aide d'indices numériques. Un principe que l'on comprend très vite mais qui n'est pas toujours simple à dénouer. Et pour ce Picross S5, Jupiter a été particulièrement généreux, avec désormais 485 puzzles ! De quoi vous occuper un bon moment, ce qui fait de Picross S5 un titre parfait à avoir sur soi en cas de déplacements.





Les puzzles sont plus ou moins importants et partagés en plusieurs catégories : nous avons 300 puzzles Picross et Mega Picross, 150 puzzles Clip Picross, 30 Puzzles Color Picross et 5 puzzles Extra ( des puzzles grand format). Pour ce dernier mode, des puzzles bonus seront accessibles dès le départ si vous possédez déjà une sauvegarde de Picross S, Picross S2 ou Picross S3.





Mais l'ajout de nouveaux puzzles ne suffiraient pas à donner envie aux gamers, alors on a rajouté quelques nouvelles fonctionnalités. La première, pour les compétiteurs, permettra d'afficher le temps mis pour terminer les puzzles de chaque mode ainsi que le temps mis pour résoudre l'intégralité des puzzles.





Au niveau ergonomique (et pour tenir compte de certains difficultés visuelles auprès de certains joueurs), une fonctionnalité qui permet de remplacer les couleurs des Color Picross par des couleurs fixes plus faciles à différencier a également été ajoutée.



PICROSS S5 Trailer (Nintendo Switch) 19/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si une telle arrivée fait effectivement plaisir, un gros bémol nous fait toujours tiquer (et on ne comprend pas pourquoi, épisode après épisode, cette lacune n'est toujours pas réglée) : il n'est pas possible de jouer à l'aide de l'écran tactile. Clairement incompréhensible quand on pourrait ressortir son stylo obtenu dans Super Mario Maker 2 ou avec le Programme d'entraînement cérébral du Dr Kawashima.





Vous avez envie de tester avant d'acheter ? C'est bien compréhensible car même si nous trouvons ce type de jeu assez addictif, cela dépend bien évidemment des goûts personnels. L'eShop japonais possède déjà une démo, l'Europe et les États-Unis devraient l'obtenir incessamment sous peu.



Picross S5 (Switch) First 13 minutes on Nintendo Switch - First Look - Gameplay ITA 19/11/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Comptez 9,99 € pour obtenir ce jeu et réservez 181 Mo pour lui faire une petite place. Interface en français.