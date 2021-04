News Nintendo Switch (Switch)

Before I forget, un jeu narratif sur la démence arrive sur Switch

[Rumeur] Un remake pour Knights of the Old Republic

Une bande-annonce pour le DLC de Story of Seasons

Le créateur de 1080 Snowboarding nous donne rendez-vous sur Oculus en VR

On ne développera pas plus le sujet, car le jeu ne concerne pas la console de Nintendo, mais on trouvait le clin d'oeil à un jeu qu'on avait beaucoup apprécié à l'époque trop sympathique pour ne pas l'évoquer ici.



C'est tout simplement une version modernisée du classique de la Nintendo 64, réalisée par Giles Goddard et le studio japonais Chuhai Labs. De nombreuses planches, tenues et gants et une bande-son accompagnent le jeu (plus de 60 titres d'artistes indépendants sont inclus dans ce jeu)n avec deux modes : Freestyle ou Time Attack avec un système de classement pour rivaliser avec vos amis. Avouez qu'on est curieux de voir le résultat final. Mais on aimerait bien que le studio nous fasse juste un simple portage du jeu sans VR pour pouvoir effectuer un peu de glisse sur notre Switch, puisque Ubisoft n'a pas pu nous proposer son Steep.

Une publicité japonaise pour Super Mario 3D World

L'actualité de la nuit ne nous a pas réveillé ce matin avec le scoop du siècle, mais plutôt avec de petites infos qui intéresseront avant tout les adeptes des genres concernés par les jeux évoqués ci-dessous : on va parler de folie, de Star Wars, de Story of Seasons, d'un successeur à 1080° Snowboarding sur... Oculus, et on terminera avec une nouvelle publicité pour Super Mario 3D World.Déjà disponible sur Steam, Before I forget est un jeu narratif qui nous propose de nous mettre dans la peau d'une femme, Sunita, qui est au premier stade de démence. C'est à travers ses yeux et son esprit qu'on découvre sa maison, et qu'on essaie de rassembler les pièces du puzzle d'une vie qui, peu à peu, deviennent plus difficiles à organiser.La démence est une maladie difficile, aussi bien pour les personnes qui entourent celles qui en souffrent que pour les malades eux-mêmes : perte de mémoire, anxiété et hallucinations sont malheureusement le lot commun de ces malades.Voici la bande-annonce du jeu, pour officialiser la sortie sur consoles de Before I forget, un jeu qui a été nommé aux BAFTA Games dans la catégorie des Jeux Au-Delà du Divertissement (Game Beyond Entertainement).Source : NintendoLife Développé par BioWare, Knights of the Old Republic est un jeu qui ne laisse aucun fan de jeux vidéo et de la saga Star Wars indifférent : inutile de dire que dans l'équipe de Puissance Nintendo, on en a quelques-uns qui ont levé un oeil plutôt intéressé sur la perspective.Néanmoins, ce n'est peut-être pas sur Switch qu'on trouvera ce bonheur, même si pour l'heure on n'a absolument aucune idée des machines sur lesquelles ce remake pourrait sortir. C'est Jason Schreier de Bloomberg qui a révélé que le développement de Knights of the Old Republic était en cours chez Aspyr, un studio qui a pourtant déjà livré plusieurs portages Star Wars dans le passé, et notamment sur Switch.Il n'en fallait donc pas plus pour que les fans s'emballent, même ceux qui n'ont que la Switch pour jouer. Révélée par Jason Schreier dans un podcast appelé MinnMax, l'info a ensuite été confirmée par EuroGamer. En fonction de l'ambition du portage, peut-être Knights of the Old Republic ne sortira-t-il que sur les consoles de toute dernière génération, mais pour l'heure on n'en sait donc rien et on attendra une annonce officielle qui, espérons-le, ne devrait plus tarder.Source : Eurogamer Vous avez acheté Story of Seasons ( lire notre test ici ) et attendez son prochain DLC avec impatience ? Eh bien vous pouvez d'ores-et-déjà en voir la bande-annonce en version originale japonaise non sous-titrée !Dans cette vidéo, on découvre les protagonistes de ce DLC consacré aux mariages, dans lequel on retrouvera des visages connus de précédents opus de la saga, comme Harvest Moon: A New Beginning, nous explique NintendoLife.Le DLC ne se contente pas de cela, évidemment, et nous proposera également une nouvelle région sur la carte, avec quatre personnages qui y vivront (Neil, Felicity, Dunhill et Hina), parmi lesquels Neil et Felicity sont de nouveaux candidats au mariage. Le DLC nous permettra de découvrir le village de Windswept Fall, un village traditionnel à l'architecture japonaise.On rappelle qu'il y aura deux DLC complémentaires à venir, l'un nous proposera de retrouver de nouveaux aspirants au mariage avec le DLC Terracotta Oasis et Twilight Isle. Au Japon, le premier DLC sortira le 28 avril 2021, on l'attend courant mai 2021 et on en reparlera donc à ce moment là, avec certainement une version occidentalisée de la bande-annonce de ce premier DLC pour Story of Seasons: Olive Town.Source : NintendoLife Giles Goddard, le créateur de 1080° Snowboarding sur Nintendo 64, aime toujours autant le snowboard. Et les fans de ce jeu seront certainement ravis d'apprendre qu'il travaille à nouveau sur un jeu de snowboard, dont on parle même s'il ne sortira pas sur Switch : Carve Snowboarding est un jeu de snow qui sortira sur Oculus Quest, un casque de réalité virtuelle (n'espérez donc pas pouvoir le voir sur le VR du Nintendo Labo).Puisque vous avez été sage, voici une nouvelle publicité japonaise pour Super Mario 3D World :