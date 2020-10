Ninjala franchit la barre des 5 millions de téléchargements

GungHo Online Entertainment est fier d'annoncer que son jeu gratuit avec option d'achats Ninjala vient de franchir la barre symbolique des 5 millions de téléchargement à travers le monde. L'éditeur célèbre ce cap en offrant 100 Jala, la monnaie du jeu, à toutes les personnes qui se connecteront avant le 7 janvier 2021. C'est donc le moment de relancer le jeu et de vous faire une petite partie.



Rappelons que Ninjala lance aujourd'hui sa saison 3, apportant de nouvelles armes, le chapitre 2 du mode Histoire et le Mode Spectateur afin de pouvoir admirer les oppositions des joueurs lors de leurs parties de Battle Royale et de Team Battle. Ninjala veut renforcer son potentiel attrait pour l'eSport.



Ninjala - Developer Diary #10 28/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si le titre se veut différent d'un Splatoon 2, il veut reprendre ce côté fun de se battre dans la rue dans une ambiance moderne et décomplexée. Voici ce qu'en disait récemment son PDG lors d'un entretien accordé au site Imore.

Je pense que le fait de pouvoir jouer à huit joueurs et le dynamisme de la présentation générale sont ce qui rappelle Splatoon, mais quand vous y jouez, vous comprenez la différence grâce aux mécanismes du jeu. En fait, nous avons reçu des commentaires de joueurs qui pensaient que le jeu ressemblait à Splatoon, mais après y avoir joué, ils ont pu constater à quel point il était différent. La principale différence est que Ninjala est un jeu d'action en combat rapproché, et que le thème du jeu est de vaincre des adversaires et de gagner des points. En d'autres termes, le plaisir d'attaquer et de vaincre des adversaires est la conception instinctive, intuitive et simple des règles du jeu. Même si nous avons des batailles par équipes en 4v4 dans Ninjala, le cœur du jeu est centré sur la bataille royale. Et surtout, il présente une marque d'action unique basée sur le bubblegum, qui est la plus grande caractéristique de ce jeu. La technique de parade de type pierre-feuille-ciseaux a été critiquée par certains joueurs ces derniers temps mais le PDG de GungHo, Kazuki Morishita, indique qu'elle n'est pas obligatoire mais a permis aux débutant de se faire la main et surtout leur a permis de compenser les différences de niveaux avec certains joueurs plus vétérans. La technique de parade de type pierre-feuille-ciseaux a été critiquée par certains joueurs ces derniers temps mais le PDG de GungHo, Kazuki Morishita, indique qu'elle n'est pas obligatoire mais a permis aux débutant de se faire la main et surtout leur a permis de compenser les différences de niveaux avec certains joueurs plus vétérans.



Interview Kazuki Morishita 28/10/2020

Si Ninjala a surpris ces derniers temps avec la proposition de costumes Sonic au sein du jeu, Game Reactor en a profité pour demander à son PDG s'il était prévu quelque chose avec Mario.

Nous avons déjà eu des expériences avec Puzzle & Dragons et Mario. Il est donc possible que nous discutions avec Nintendo pour une collaboration, mais cela dépendrait beaucoup de Nintendo.

Mario Kart Live: Home Circuit reçoit sa mise à jour 1.0.1.





Super Mario Odyssey a soufflé ses trois bougies. Les dernières véritables aventures de Mario ont déjà trois ans. Super Mario Odyssey a enchanté de nombreux joueurs lors de son lancement le 27 octobre 2020 et a permis à la Switch une belle progression de ses ventes, étant un des rares titres exclusifs Nintendo à la console à l'époque. Trois ans plus tard, quel regard porté vous sur cette dernière aventure de Mario et que souhaiteriez-vous pour le prochain titre Mario ?





Déjà 3 ans que Mario s'est lancé pour un tour du monde dans Super Mario Odyssey. Quel globe-trotteur ! pic.twitter.com/h1WHFZoBee — Super Mario France (@SuperMario_FRA) October 27, 2020

Nouvel événement Super Mario Bros. 35 le 30 octobre





Pour célébrer Halloween, Nintendo a choisi de mettre en événements des étapes se déroulant la nuit (au niveau du décor, pas au niveau des horaires de jeu, ouf !). Nintendo a fixé l'ordre des étapes à 1-2, 3-1, 3-2, 3-3, 4-2, 6-1, 6-2 et 6-3. Le prochain événement de Super Mario Bros. 35 débutera le 30 octobre jusqu'au 2 novembre.

Vous êtes très nombreux à vous être laissé tenter par Super Mario Bros. 35, cela ne vas pas s'arrêter. Mais cela annonce un week-end chargé, car il ne faut pas oublier que ce même week-end, vous allez avoir le Splatoween du vendredi 30 octobre à 03:00 au dimanche 1er novembre à 23:00.

Enfin n'oubliez pas de vous connecter également à Animal Crossing : New Horizon ce vendredi à compter de 17:00 et minuit (heure locale) pour retrouver Jacqu'O et participer à la fête.









Nintendo a publié une mise à jour pour Mario Kart Live : Home Circuit. La version 1.0.1 a commencé à être distribuée. Elle ajuste les paramètres de la caméra du kart afin que le jeu puisse être joué plus facilement en intérieur lorsqu'une forte luminosité baigne votre pièce. Nintendo indique qu'après l'installation du patch, le kart lui-même sera mis à jour lorsqu'il sera connecté au jeu.Mario Kart Live : Home Circuit est maintenant disponible sur Switch. Avez-vous craqué pour cet achat ? On imagine que certains possesseurs sont déjà en train de réfléchir à reconfigurer leur aménagement de logement pour pouvoir en profiter sans heurter de nombreux obstacles.