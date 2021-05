News Nintendo Switch (Switch)

Fort Triumph annoncé pour le troisième trimestre 2021

Le jeu se montre assez drôle au niveau de ses dialogues et l’IA est globalement de qualité. On peut interagir avec son environnement en faisant tomber des arbres, des obélisques, des caisses, les murs des bâtisses ou des totems sur vos ennemis et ainsi décupler les points de dégâts. Vous devrez également gérer vos ressources en lien étroit avec la taille de votre ville et son extension constante. Cette ville est votre forteresse dans laquelle il est possible de recruter de nouveaux compagnons et gérer jusqu’à 3 guildes. Il est également le lieu où l’on bâtit des améliorations pour ces guildes afin d’augmenter le nombre maximum de leurs membres jusqu’à 5, ou de leur attribuer des améliorations.



Au niveau des personnages accessibles, on reste dans le classique : paladins, archers, mages et barbares. Chaque personnage dispose de 3 points d'actions, hors effets spécifiques ou améliorations. Se déplacer coûte 1 point, 2 en cas de longue distance parcourue, et la plupart des actions coûtent 2 points (quelques compétences de classes n'en coûtent qu'un).

Graphiquement, le style lorgne du côté d’un World of Warcraft avec quelques effets graphiques lors des combats. Le son est de qualité mais il n’y a pas de paroles entre les personnages. La campagne principale du jeu vous tiendra en haleine environ 12 à 15 heures durant ses 3 chapitres. Un système de génération automatiques des cartes permet de créer des champs de bataille renouvelés et il y a un mode coop local et escarmouche pour développer votre tactique. Un petit jeu qui a donc du potentiel et qui devrait être une porte d’initiation intéressante pour de nombreux joueurs n’ayant pas tâté les grands titres de la catégorie.





Fort Triumph est un jeu de tactique fantastique au tour par tour où la mort permanente est possible à tout moment. Comment est-ce pour la pression ? Dirigez une bande de héros aux compétences variées à travers une intrigue fantastique parodique et pleine d'esprit. Des missions aux objectifs variés vous attendent sur des cartes procédurales carrelées. Que ce soit en mode histoire ou escarmouche, préparez-vous à une grande aventure.

Caractéristiques principales



- Utilisez votre environnement : Chaque arbre ou rocher est une arme potentielle dans la bataille.

- Adoptez une stratégie : choisissez parmi quatre factions et quatre classes. Construisez votre base, rassemblez des ressources et enseignez de nouvelles compétences à vos personnages !

- Faites évoluer vos héros : gagnez des traits et des compétences inter-classes pour rendre vos héros uniques à chaque fois que vous jouez !

- Explorez des cartes générées de manière procédurale : Fort Triumph propose des cartes du monde flexibles avec des lieux et des événements variables. Chaque bataille appelle un nouveau plan.

- Montez le volume : Marco Valerio Antonini, un compositeur primé, a créé la musique originale du jeu.

Save me Mr Tako: Definitive Edition : la bande-annonce de lancement

Limited Run Games a partagé une bande-annonce pour Save me Mr Tako : Definitive Edition, une version remaniée du jeu hommage au Game Boy, qui débarque sur l'eShop le 5 mai 2021, au tarif de 12,99 €

Dans un monde où les humains et les poulpes sont en guerre, Tako est un petit poulpe pacifiste qui sauve une humaine de la noyade lors d'une nuit d'orage. Une fée voit cet acte de bravoure et lui donne la capacité de survivre sur terre. Alors qu'il parcourt le monde de la surface, Tako défie sa famille et son peuple pour tenter de résoudre les conflits entre humains et poulpes, le plongeant dans les racines de ce monde dysfonctionnel.

Tako peut transformer les ennemis en plateformes en leur crachant de l'encre. Il résoudra des énigmes, explorera de mystérieux donjons et combattra des boss redoutables dans sa mission pour mettre fin à la guerre entre le royaume sous-marin des Poulpes et le monde terrestre des Humains. Allez-vous aider ce poulpe courageux à répandre son message de tolérance et apprendre aux deux espèces à coexister dans la paix et l'unité ?



Caractéristiques :

- 6 mondes et plus de 50 niveaux à explorer.

- 50 chapeaux différents que Tako peut porter pour obtenir des capacités spéciales.

- Un univers riche rempli de nombreux personnages uniques et mémorables.

- Des quêtes, des énigmes, des mini-jeux et 16 donjons différents à explorer.

- Plusieurs palettes sélectionnables pour changer les couleurs du jeu.

- Nouveaux modes de difficulté et ré équilibrage du jeu.

- Système d'indices, option Auto palette et autres améliorations pour rendre le jeu plus accessible.

- Boîte à musique pour écouter la bande son du jeu composée par Marc-Antoine Archier.

- Nouvelles images de fonds et contenu additionnel.

Cet intéressant jeu de skate débarque dans deux jours sur l'eShop en promotion de lancement à 8,99 € au lieu de 12,99 € jusqu'au 13 mai 2021.



Skate City - Pre-order now for Nintendo Switch and The Epic Games Store! 05/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube Procès fleuve Epic vs Apple : quand on découvre un skin Samus Aran pour Fortnite !

Hier a commencé la longue procédure judiciaire opposant Epic et Apple. Rappelons brièvement les faits. Après que Fortnite ait contourné le système de paiement d'Apple afin que l'entreprise ne reçoive pas de commission, le jeu a été retiré de l'App Store. Epic n'était pas très satisfait de cette décision et a régulièrement exprimé son mécontentement à l'égard d'Apple qui prélève 30 % des revenus réalisés sur la place de marché numérique et a engagé le bras de fer pour vouloir faire condamner Apple pour abus de position dominante.



Le début du procès a donné lieu à un document qui révèle toutes sortes d'informations sur Fortnite, y compris des projets qui ont été abandonnés ou qui pourraient se concrétiser à l'avenir. Cela inclut tout un tas de skins qui n'ont jamais été mentionnés auparavant. On a découvert ainsi avec surprise une page entièrement consacrée à Samus Aran de Metroid (peut-être initiée avant le reboot complet du jeu). D'autres skins comme celui de Naruto ont été aperçus. Un procès à suivre, potentiellement riche en révélations.









Bonjour à tous et bonne journée !Fruit d’un projet Kickstarter, Fort Triumph est un jeu de tactique fantastique au tour par tour très inspiré par l’univers médiéval/fantaisy à la Heroes Might & Magic, avec un gameplay qui devrait séduire les fans de XCOM Like. Nous sommes dans un monde où se côtoient humains, gobelins, orques et squelettes, avec sous la main trois aventuriers avides d’argent qui se retrouvent au beau milieu d’une conspiration de la noblesse.Fort Triump est développé et édité par All in! Games et CookieByte Entertainment.On vous souhaite une bonne journée !