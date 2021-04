Castlevania acte IV : paré sur Netflix

C'est à partir du 13 mai que la saison IV de Castlevania arrive sur Netflix. En voici la bande-annonce :



Castlevania Season 4 | Official Trailer | Netflix 30/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Cette conversion sous forme d'animé jouit globalement d'une bonne critique. Personnellement, nous n'avons vu que les trois premiers épisodes de la première saison qui demandaient un peu de temps pour s'immerger, mais le résultat était correct.





Une petite touche de New Pokémon Snap ?

IGN a partagé une nouvelle vidéo présentant le début du jeu et un peu de gameplay. De quoi convaincre les indécis. Notre Boris va vous présenter dans la soirée normalement un petit live autour du jeu. On vous confirmera tout cela au cours de la journée.



New Pokemon Snap: The First 17 Minutes of Gameplay 30/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Quelques conseils ont été donnés pour prendre au mieux vos photos. A propos, n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil à notre Instagram PN pour découvrir les clichés que l'équipe partage régulièrement.

21 Essential New Pokemon Snap Tips 30/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Gamespot de son côté a voulu présenter les différences entre l'original et cette nouvelle itération sur Nintendo Switch.



6 Biggest Changes In New Pokémon Snap 30/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un peu de gameplay pour The Colonists

Ce petit jeu indépendant arrive sur l'eShop de notre Switch le 4 mai 2021.Développé par Auroch Digital, ce petit jeu pesant quelques centaines de méga (478 Mo) et jouable en solo vous place dans la situation de vous occuper d'une petite troupe de robots. Le jeu est classé dans la catégorie simulation et stratégie. Pour son lancement, le jeu bénéficie d'une petite promotion à 19,79 € au lieu de 21,99 €, jusqu'au 4 mai.



Construisez une nouvelle maison pour votre équipe de robots alors qu'ils commencent une nouvelle vie pour eux-mêmes sur une planète lointaine où ils peuvent réaliser leur rêve ultime.

The Colonists est un jeu de construction de colonies relaxant inspiré des titres classiques comme The Settlers et la série Anno. Vous prendrez le contrôle d'une équipe de robots construits pour simuler la civilisation humaine. Jouez à une série de missions individuelles ou construisez votre colonie sans contraintes en mode bac à sable.Explorez, recherchez, gérez. Explorez, recherchez, gérez.

En voici une vidéo de gameplay.



The Colonists (Switch) First 24 Minutes on Nintendo Switch - First Look - Gameplay ITA 30/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Du Shoot avec Raiden IV x Mikado Remix

On termine par une séance de shoot'em up avec Raiden IV x Mikado Remix.Ce titre développé par Moss et édité par UFO Interactive débarque le 6 mai sur l'eShop nord américain (la fiche n'est pas encore créé pour l'Europe, à suivre donc si nous aurons un décalage au niveau de la sortie chez nous). Il pèse 807 Mo, langues japonaises et anglaises uniquement et est jouable à deux. En voici une petite description laissée par l'éditeur











Raiden IV, le populaire jeu d'arcade et de console shoot'em up, fait ses débuts sur Nintendo Switch avec une musique de fond remixée par une superbe gamme d'artistes produite par GAME CENTER MIKADO.



Insufflez la peur à vos ennemis avec des attaques dévastatrices et gagnez le titre acclamé de maître Ace!



Caractéristiques:

• Prend en charge 1 à 2 joueurs (hors ligne)

• Nouvelle musique de fond remixée produite par GAME CENTER MIKADO (exclusivement sur Nintendo Switch)

• Basculez entre le jeu de musique de fond «Mikado Remix» et le jeu de musique de fond «Original»

• Une suite complète de modes de jeu, y compris le mode arcade, le mode overkill et plus

• Prend en charge la lecture d'écran verticale pour recréer l'expérience d'arcade complète

• Classement mondial pour suivre les meilleurs as du monde



