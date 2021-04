News Samurai Warriors 5 (Switch)

Les ajouts sont : Sandayu Momochi, expert en kusarigama et chef des Ninjas Iga; Hattori Hanz, maître de l’épée Ninja; Magoichi Saika, un mercenaire professionnel qui n’a que faire des concepts de bien et mal; et enfin le grand Samurai Yasuke, qui est au service de Nobunaga.

Omega Force a également révélé les versions adultes du « Roi Démon » Nobunaga Oda ainsi que le serviteur de la famille Oda, Mitsuhide Akechi, qui seront également jouables. Les joueurs pourront donc utiliser les techniques de l’épée de Nobunaga mais également des redoutables attaques combinées de Mitsuhide (lance et platine à mèche).

On rappelle pour les amateurs d'éditions physiques que sur le store Koei Tecmo Europe Online, deux éditions spéciales seront disponibles : la Treasure Box incluant la bande-son du jeu, un art book, une sélection de cartes postales, un poster en tissu présentant le nouveau style artistique de cet opus, une copie du jeu, le tout dans une boîtier collector. La Collector’s Edition du jeu comprend tout le contenu présent dans la Treasure Box, avec en plus un mini ensemble de supports en acrylique présentant les personnages clés de ce drame historique épique.

Les premiers acquéreurs pourront acquérir gratuitement sur l'eShop un petit bonus jusqu'au 10 aout 2021.

Une digital Edition Deluxe sera également disponible, intégrant le Season Pass. Ce dernier pourra être acquis séparément ultérieurement.

Earth Defense Force 2 : Invaders from Planet Space et Earth Defense Force 2017 arrivent sur Switch au Japon

Earth Defense Force 2 : Invaders from Planet Space arrivera sur Switch le 15 juillet au Japon pour 3 980 yens, et Earth Defense Force 2017 suivra cet automne, ont annoncé D3 Publisher et le développeur Sandlot via Weekly Famitsu. Les deux titres auront des caractéristiques similaires à celles des versions PS Vita. Il était prévu initialement de porter également SIMPLE 2000 Series Vol. 31 : THE Earth Defense Force, mais des difficultés sont apparues pendant le développement et le projet a été abandonné. Aucune sortie occidentale n'a été annoncée pour l'instant.