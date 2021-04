Monster Hunter Digital Event annoncé pour le 27 avril 2021 Vous n 'en pouvez plus d'attendre des nouvelles concernant Monster Hunter Stories 2 ? Capcom vous rassure, cela arrive très vite. Capcom se prépare à organiser un nouvel événement numérique Monster Hunter. La présentation aura lieu le 27 avril, a révélé la société.



Elle aura lieu aux heures suivantes :



- 7H PT

- 10 HEURES ET

- 15h00 au Royaume-Uni

- 16h00 en Europe



Vous aurez ainsi l'opportunité de découvrir les dernières informations concernant Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. Il sera également question de la nouvelle mise à jour majeure de Monster Hunter Rise.



Vous pouvez regarder l'événement numérique Monster Hunter ci-dessous, on vous remettra le lien le jour J.

Monster Hunter Digital Event - April 2021 23/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nouvelle mise à jour pour The Elder Scrolls : Blades est disponible (version 1.13), notes de mise à jour.

C'est un jeu bien fait mais c'est vrai que, faute de temps, on n'y joue pas beaucoup en ce moment sur notre console. The Elder Scrolls : Blades a reçu sa dernière mise à jour cette semaine, la version 1.13. Elle comprend de nouvelles quêtes d'événements, de nouveaux équipements dans la boutique Sigil et un week-end de réinitialisation gratuite des compétences. Attention la première quête événementielle commence dès demain !



Vous trouverez ci-dessous les notes complètes du patch :



NOUVELLES QUÊTES ÉVÉNEMENTIELLES ! Répondez à l'appel d'Hircine et participez à la nouvelle quête événementielle "Esprit de la chasse", à venir le 24 avril.

Équipez vos meilleures armes de choc et vos meilleurs sorts lors du retour de "Le tonnerre et la fureur" le 8 mai.

Échappez au sombre donjon au-delà du portail dans "Piégé", une nouvelle quête événement qui fera ses débuts le 22 mai.



BOUTIQUE SIGIL Une nouvelle catégorie d'objets légendaires pour les joueurs de niveau 30 à 55 apparaîtra dans la boutique à partir du 8 mai.

D'autres objets spéciaux seront bientôt disponibles, notamment des armes de Forsworn, les gantelets de l'illusionniste et la légendaire lame de sabre d'Akaviri.

RÉINITIALISATION GRATUITE DES COMPÉTENCES !

Célébrez la saison de la renaissance et connectez-vous le week-end du 1er mai pour profiter d'une réinitialisation gratuite des compétences.



CORRECTIONS DE BUGS ET AMÉLIORATIONS Équipement : Correction d'un problème esthétique avec les gantelets du Saint d'or qui s'affichaient incorrectement lorsqu'on tenait une arme à deux mains.

Équipement : Réduction des dégâts du Bouclier de la manie

Événements : Extension des niveaux des sorcières, des ours et des dragons morts-vivants dans les quêtes d'événements.

Événements : Correction des récompenses en pierre calcaire qui n'étaient pas attribuées correctement dans la quête événementielle "L'antre sombre".

Guildes : Correction d'un problème où l'interaction avec un vendeur dans la ville d'un compagnon de guilde avec une mauvaise connexion Internet pouvait provoquer un plantage.

Quêtes : Les coffres dans les salles des boss araignées sont maintenant plus facilement accessibles.

Échange : Correction d'un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués dans la fenêtre du message du jour.



The Elder Scrolls : Blades est actuellement disponible sur Switch via l'eShop. On rappelle que le jeu est gratuit, vous pouvez donc sans problème y jeter un coup d'oeil si ce n'est pas déjà fait.

The Elder Scrolls: Blades - Launch Trailer - Nintendo Switch 23/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Vous n 'en pouvez plus d'attendre des nouvelles concernant Monster Hunter Stories 2 ? Capcom vous rassure, cela arrive très vite. Capcom se prépare à organiser un nouvel événement numérique Monster Hunter. La présentation aura lieu le 27 avril, a révélé la société.Elle aura lieu aux heures suivantes :- 7H PT- 10 HEURES ET- 15h00 au Royaume-Uni- 16h00 en EuropeVous aurez ainsi l'opportunité de découvrir les dernières informations concernant Monster Hunter Stories 2 : Wings of Ruin. Il sera également question de la nouvelle mise à jour majeure de Monster Hunter Rise.Vous pouvez regarder l'événement numérique Monster Hunter ci-dessous, on vous remettra le lien le jour J.C'est un jeu bien fait mais c'est vrai que, faute de temps, on n'y joue pas beaucoup en ce moment sur notre console. The Elder Scrolls : Blades a reçu sa dernière mise à jour cette semaine, la version 1.13. Elle comprend de nouvelles quêtes d'événements, de nouveaux équipements dans la boutique Sigil et un week-end de réinitialisation gratuite des compétences. Attention la première quête événementielle commence dès demain !Vous trouverez ci-dessous les notes complètes du patch :Répondez à l'appel d'Hircine et participez à la nouvelle quête événementielle "Esprit de la chasse", à venir le 24 avril.Équipez vos meilleures armes de choc et vos meilleurs sorts lors du retour de "Le tonnerre et la fureur" le 8 mai.Échappez au sombre donjon au-delà du portail dans "Piégé", une nouvelle quête événement qui fera ses débuts le 22 mai.Une nouvelle catégorie d'objets légendaires pour les joueurs de niveau 30 à 55 apparaîtra dans la boutique à partir du 8 mai.D'autres objets spéciaux seront bientôt disponibles, notamment des armes de Forsworn, les gantelets de l'illusionniste et la légendaire lame de sabre d'Akaviri.Célébrez la saison de la renaissance et connectez-vous le week-end du 1er mai pour profiter d'une réinitialisation gratuite des compétences.Équipement : Correction d'un problème esthétique avec les gantelets du Saint d'or qui s'affichaient incorrectement lorsqu'on tenait une arme à deux mains.Équipement : Réduction des dégâts du Bouclier de la manieÉvénements : Extension des niveaux des sorcières, des ours et des dragons morts-vivants dans les quêtes d'événements.Événements : Correction des récompenses en pierre calcaire qui n'étaient pas attribuées correctement dans la quête événementielle "L'antre sombre".Guildes : Correction d'un problème où l'interaction avec un vendeur dans la ville d'un compagnon de guilde avec une mauvaise connexion Internet pouvait provoquer un plantage.Quêtes : Les coffres dans les salles des boss araignées sont maintenant plus facilement accessibles.Échange : Correction d'un problème où les joueurs pouvaient rester bloqués dans la fenêtre du message du jour.The Elder Scrolls : Blades est actuellement disponible sur Switch via l'eShop. On rappelle que le jeu est gratuit, vous pouvez donc sans problème y jeter un coup d'oeil si ce n'est pas déjà fait.

Le jeu d'action et de plateforme Wicce arrive sur Switch





Wicce est un jeu d'action à défilement latéral dans lequel les joueurs ont l'occasion de voyager dans le monde sombre de la fantasy märchen. En tant que sorcière vivant dans une époque sombre, les joueurs doivent retrouver leur fille disparue dans une ville envahie par une épidémie. Une sorcière nommée Wicce vivait avec sa fille dans une maison située dans la forêt profonde. Un jour, sa fille est partie faire une course mais n'est pas revenue, même après le coucher du soleil à l'horizon. Wicce se rendit donc en ville pour chercher sa fille.Ce qu'elle ne s'attendait pas à voir, c'est une ville remplie de personnes atteintes de maladies et de monstres dégageant une aura nauséabonde ! Une nouveauté pour le marché japonais pour le moment. CFK et Alpheratz ont annoncé que Wicce, un jeu de plateforme et d'action en 2D, allait arriver sur Switch. Une sortie est prévue pour le mois de mai, avec une date définitive à venir "bientôt".





On l'aura compris, avec ce scénario assez glauque, Wicce est partie pour combattre les démons et soigner les gens, tout en recherchant sa fille. Mais pas de chance pour elle, l'influent Pope se met à croire que Wicce, par sa sorcellerie, est responsable de l'épidémie qui touche actuellement leur monde. Un scénario assez classique.





Wicce part à la recherche de sa fille disparue et utilise son balai pour combattre des monstres grotesques, lancer de la magie, voler et activer divers gadgets. Du combat dynamique et de nombreux boss à vaincre, chacun ayant sa particularité à trouver pour le battre. En voici la bande-annonce :

Nintendo Switch 「Wicce」 Teaser 23/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Laid-Back Camp : Have a Nice Day ! sortira sur Switch en septembre au Japon. Une autre sortie japonaise annoncée via Nintendo Everything, dans un registre radicalement au précédent. Mages. a fixé une date de sortie au Japon pour Laid-Back Camp : Have a Nice Day, son prochain titre sur Switch. Le lancement est annoncé aujourd'hui pour le 30 septembre.



en a apporté certaines précisions :



Le jeu tant attendu basé sur le célèbre dessin animé Laid-Back Camp. Incarnez Nadeshiko Kagamihara et Rin Shima et profitez d'une histoire à embranchements où le contenu du camp change radicalement en fonction de vos choix. Avec des scénarios "what if" qui ne sont pas décrits dans l'anime TV, c'est un jeu que les fans de Laid-Back Camp ne voudront pas manquer.





Le jeu propose divers scénarios "what if". Et si tout le monde allait aux Takabocchi Highlands, où Rin est partie en solo ? Et si Rin avait campé seule au lac Shibire, où elle était initialement allée avec Nadeshiko ? Et si Rin avait apporté un grill portable au lac Motosu ? Bien qu'il s'agisse des mêmes scènes que dans l'anime, vous pouvez quand même profiter d'une nouvelle expérience de camping !



Ajout de nouveaux lieux de camping non présentés dans le dessin animé.



Dans Laid-Back Camp : Have a Nice Day !, vous pouvez revivre l'expérience Laid-Back Camp en visitant le lac Motosu, le camping Fumoto, le camping Eastwood, les Takabocchi Highlands, le lac Shibire, le camping Jinbagatayama et Fujinomiya. En outre, le camping du lac Tanuki, qui n'apparaît que de nom dans la bande dessinée originale, a également été ajouté comme terrain de camping. Mais la possibilité d'y camper dépend de vos actions. Laid-Back Camp : Have a Nice Day ! coûtera 7 800 yens. Pour 10 900 yens, les fans pourront acheter une édition limitée comprenant un jouet Choro-Q de Rin Shima sur son scooter, ainsi que la bande originale du jeu. Les précommandes ouvrent aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre sur la page officielle du jeu en japonais pour d'autres précisions.

CaractéristiquesWicce part à la recherche de sa fille disparue et utilise son balai pour combattre des monstres grotesques, lancer de la magie, voler et activer divers gadgets. Du combat dynamique et de nombreux boss à vaincre, chacun ayant sa particularité à trouver pour le battre. En voici la bande-annonce :Une autre sortie japonaise annoncée via Nintendo Everything, dans un registre radicalement au précédent. Mages. a fixé une date de sortie au Japon pour Laid-Back Camp : Have a Nice Day, son prochain titre sur Switch. Le lancement est annoncé aujourd'hui pour le 30 septembre. Gematsu en a apporté certaines précisions :Ajout de nouveaux lieux de camping non présentés dans le dessin animé.Laid-Back Camp : Have a Nice Day ! coûtera 7 800 yens. Pour 10 900 yens, les fans pourront acheter une édition limitée comprenant un jouet Choro-Q de Rin Shima sur son scooter, ainsi que la bande originale du jeu. Les précommandes ouvrent aujourd'hui. Vous pouvez vous rendre sur la page officielle du jeu en japonais pour d'autres précisions.

Deux publicités japonaises "Personal Time" Switch Nintendo a mis en ligne deux nouvelles publicités japonaises "Personal Time" pour la Switch que nous vous relayons via Nintendo a mis en ligne deux nouvelles publicités japonaises "Personal Time" pour la Switch que nous vous relayons via Nintendo Everything . La première présente YouTube, Karaoke Joysound et Just Dance 2021. La seconde présente Pac-Man 99, Clubhouse Games : 51 Worldwide Classics, et Momotaro Dentetsu : Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban ! - actuellement un titre réservé au Japon.





Nintendo Switch TVCM 自分時間篇1 23/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nintendo Switch TVCM 自分時間篇2 23/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle journée au sein de nos colonnes Puissance Nintendo. Tasse de café, de thé ou comme pour votre serviteur un bon gros bol de chocolat et c'est parti pour la petite (et grande actualité) de ces dernières heures.Et voilà le petit Déjeuner PN est achevé pour ce matin, nous vous souhaitons une très bonne journée !