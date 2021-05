Ça bouge du côté des grosses sociétés !

Il y a du mouvement au niveau des équipes et c'est à surveiller. On commence par Electronic Arts qui décide de monter un nouveau studio pour concevoir un jeu d'action-aventure en open world. C'est la mode et on est intéressé de voir ce que peut EA peut apporter au genre. Là où cela devient plus croustillant, c'est que pour s'occuper de cette nouvelle entité, EA a recruté un ancien dirigeant de Monolith Productions, M Kevin Stephens, bien connu pour avoir dirigé la production de 3 titres sous licence Seigneur des anneaux. Il ne se sentira pas tout seul car il rejoindra ainsi la Group General Manager Samantha Ryan, qui a été....présidente de Monolith. Rappelons que Monolith Productions appartient à WarnerMedia, dont on a beaucoup parlé de la méga fusion avec Discovery il y a quelques jours. Une fusion dictée par les besoins de désendetter l'entreprise AT&T, dont le montant de la dette était de 160,7 milliards de dollars (il faut dire que le rachat de Time Warner en 2018 pour plus de 85 milliards de dollars a eu un peu de mal à passer).







Tournons nous maintenant du côté d'Ubisoft Montréal, qui a été dans la tourmente l'année dernière avec toutes les histoires de harcèlements ou d'ambiance toxique au sein d'une partie du personnel. Nous avons deux femmes expérimentées qui viennent renforcer les rangs. Catherine Lemyre et Leslie Quinton, respectivement nommées aux postes de vice-présidente talents et vice-présidente des communications, vont s'occuper d'aspects stratégiques pour le studio.







Voici la présentation faite par jeux.ca





En tant que vice-présidente talents, Catherine Lemyre a pour mandat de mettre en place les moyens afin d’élaborer une vision de gestion des talents en lien avec les orientations et les décisions stratégiques du studio en plus de piloter une stratégie qui favorisera le développement et l’épanouissement des employé-es, la santé de l’organisation, la performance et la pérennité du studio.

De son côté, la nouvelle vice-présidente des communications, Leslie Quinton, a été mandatée afin d’élaborer les stratégies de communication internes et externes qui guident et font vivre la culture du studio, la responsabilité sociale de l’entreprise, la marque employeur, ainsi que les communications stratégiques de l’organisation.

Une double sortie physique : Double Dragon Neon et Double Dragon IV en précommande à partir du 28 mai sur le site de Limited Run Games

Si vous êtes fans de beat'em up, bonne nouvelle, un édition physique va être lancée pour chacune des deux dernières versions de la célèbre franchise, disponible actuellement sur Nintendo Switch.







Vous avez donc le choix entre d'un côté Double Dragon IV, avec ses porte-clés Billy et Jimmy, la bande-son originale sur un mini-CD dans un boîtier de cartouche rétro, et bien plus encore ! Pour ce jeu, deux éditions, une standard comprenant uniquement le jeu en physique dans un boitier avec des illustrations intérieures et un manuel pour 29,99 $Une édition classique comprend de son côté une cartouche physique, une housse de protection style NES, un poster réversible, la bande sonore sur mini-CD logée dans une cartouche NES, une boîte au format NES, les porte-clés Billy et Jimmy, le tout pour 69,99 $.

De l'autre côté, nous avons Double Dragon Neon, le meilleur titre récent de la franchise, lui aussi disponible sous la forme de deux éditions.





Une standard comprenant le même type de packaging que Double Dragon IV standard, le tout pour 29,99 $.





Attention, pour commander tout ce joli petit monde, rendez vous le 28 mai à 7 h 00 PT / 10 h 00 ET et jusqu'au 27 juin 2021.



Source : Nintendo Enthusiast et Limited Run Games. L'autre version étant une édition classique avec de nombreux bonus et même une canette de soda Dragon Kick vide. Le jeu physique, une housse de protection NES, un poster, la bande sonore, une boîte NES, trois cartes d'écran de menu, une pièce de monnaie métallique double face avec les emblèmes du mal et du bien, une cassette mixtape, un crayon et les figurines Billy et Jimmy. Elle est un plus onéreuse à 84,99 €.Attention, pour commander tout ce joli petit monde, rendez vous le 28 mai à 7 h 00 PT / 10 h 00 ET et jusqu'au 27 juin 2021.Source : Nintendo Enthusiast et Limited Run Games.





Nintendo n'a pas trop envie qu'on parle de ses discussions avec Microsoft dans l'affaire Apple Vs Epic.

C'est le feuilleton judiciaire du moment et déjà quelques indiscrétions sur les coulisses des tractations entre les différents groupes ont permis d'avoir des informations intéressantes. Alors qu'on avait évoqué des projets Metroid dans Fornite, Nintendo risquait plus gros ce coup-ci car c'était Microsoft qui devait faire une déposition lors du procès. On a vite senti une inquiétude chez Big N, qui a diligenté son personnel judiciaire pour faire censuré dans la déposition de Microsoft tout ce qui concernait potentiellement des tractations avec Nintendo.





On comprend bien d'un côté que Nintendo n'a pas vraiment envie de vouloir être citée au niveau de ses échanges pour une affaire qui ne les concernent pas vraiment, mais il est intéressant de voir que Nintendo a été particulièrement attentif à tout ce qui concernait le Game Pass. Certains on vu dans cette chape de plomb imposée par Nintendo un semi aveu de discussion très avancée pour faire venir le Xbox Game Pass sur la Switch, une rumeur qui traine depuis 2019 mais qui ne semble pas s'être concrétisée au final, même si l'arrivée du système de streaming Xbox n'est pas à exclure définitivement.









Nintendo says these portions of an Xbox biz dev exec's deposition in EpicvApple "reflect...competitively sensitive information about negotiations between Nintendo and Microsoft." She was primarily deposed about trying to bring xCloud to iOS and more broadly discussed console biz pic.twitter.com/UeTBRaVxmi — Stephen Totilo (@stephentotilo) May 18, 2021 Le jeu d'action et d'aventure Cyberpunk "Moon Samurai" annoncé sur Switch. Néanmoins, Nintendo avait indiqué clairement en avril dernier qu'elle refuserait d'ajouter un autre service de streaming comme le xCloud sur sa console. Preuve qu'il y a bien eu des discussions sur ce sujet et que Nintendo n'a pas du tout envie qu'on parle publiquement de discussions hautement stratégiques dans le procès qui concernent deux autres sociétés;





Buddy et Danao ont des ennemis communs : six samouraïs qui ont trahi Danao et ont presque pris le contrôle total de la ville. Quant à Buddy, ils l'ont mis derrière les barreaux, car, étant lui-même un samouraï, il n'a pas soutenu leur plan.

Buddy et Danao ont exactement un jour pour se venger des samouraïs et les empêcher de détruire la ville récemment florissante. Buddy, jeune tête brûlée, cherche à se faire justice et à se venger. Danao est une machine pratique et sans émotion, dépourvue de concepts moraux humains. Ils ont un objectif commun, mais chacun a aussi ses propres arrière-pensées. Ils devront apprendre à se faire confiance car ce n'est qu'ensemble qu'ils pourront vaincre leurs ennemis.

Le titre lorgne sensiblement vers les hits des années 80-90 que sont Prince of Persia, Double Dragon, Comix Zone, Oni, Battletoads, Karateka et autres.

Caractéristiques principales apportées par l'éditeur

- Belle fusion des genres platformer et beat'em up.

- Mécanismes de combat élaborés. Le joueur se sentira comme un maître des arts martiaux en donnant des dizaines de coups de pied et de poing.

- Des armes de mêlée seront également disponibles dans le jeu : épée, nunchaku et une arme de missile - boule de plasma. Toutes les animations des frappes avec les armes de mêlée sont exécutées avec des détails précis et ont l'air très réalistes.

- Une histoire cinématographique. Dans Moon Samurai, nous nous efforçons de rendre chaque scène aussi spectaculaire et accrocheuse que possible. Les épisodes de combat seront entrelacés d'éléments QTE, offrant au personnage principal de nombreuses occasions d'interagir avec les éléments intérieurs et d'utiliser des moyens et instruments improvisés se trouvant à portée de main, tout comme Jackie le faisait dans ses films.

- Pixel-art détaillé "rétro-stylisé". La partie visuelle de Moon Samurai peut se vanter d'une attention vraiment maniaque aux détails. Malgré l'aspect moderne de l'animation et des graphismes, il s'agit toujours des mêmes pixels dessinés à la main de la bonne vieille école, appréciés par les joueurs du monde entier.

- Des batailles de boss épiques. Combattre les boss s'avérera être un véritable défi. Chaque boss a son histoire personnelle avec le personnage principal. Les joueurs mémoriseront certainement ces rencontres.

- Ressentez la puissance du nunchaku ! L'une des caractéristiques distinctives des ennemis sera leur capacité à former des bandes (foules), ce qui compliquera considérablement le processus de combat pour le joueur, car y faire face exigera des réflexes remarquables. Spécialement pour de telles situations, le personnage principal porte ses nunchakus sur lui, en les utilisant, ces foules seront traitées dans le style de Bruce - rapidement et magnifiquement.

- Le jeu comprendra 8 niveaux avec plus de 50 lieux différents.



Pour le moment, voici le premier trailer partagé par Nintendo Everything. C'est le studio Nunchaku Games qui a annoncé l'arrivée de Moon Samurai sur Switch, sans fenêtre de sortie pour le moment. Nous sommes en l'an 2070, sur la Lune, dans la cité Ram City Megapolis. Buddy s'échappe de sa prison, aidé par l'intelligence artificielle Danao_X, qui est responsable du contrôle de presque tous les processus de la ville RAM.Le titre lorgne sensiblement vers les hits des années 80-90 que sont Prince of Persia, Double Dragon, Comix Zone, Oni, Battletoads, Karateka et autres.- Belle fusion des genres platformer et beat'em up.- Mécanismes de combat élaborés. Le joueur se sentira comme un maître des arts martiaux en donnant des dizaines de coups de pied et de poing.- Des armes de mêlée seront également disponibles dans le jeu : épée, nunchaku et une arme de missile - boule de plasma. Toutes les animations des frappes avec les armes de mêlée sont exécutées avec des détails précis et ont l'air très réalistes.- Une histoire cinématographique. Dans Moon Samurai, nous nous efforçons de rendre chaque scène aussi spectaculaire et accrocheuse que possible. Les épisodes de combat seront entrelacés d'éléments QTE, offrant au personnage principal de nombreuses occasions d'interagir avec les éléments intérieurs et d'utiliser des moyens et instruments improvisés se trouvant à portée de main, tout comme Jackie le faisait dans ses films.- Pixel-art détaillé "rétro-stylisé". La partie visuelle de Moon Samurai peut se vanter d'une attention vraiment maniaque aux détails. Malgré l'aspect moderne de l'animation et des graphismes, il s'agit toujours des mêmes pixels dessinés à la main de la bonne vieille école, appréciés par les joueurs du monde entier.- Des batailles de boss épiques. Combattre les boss s'avérera être un véritable défi. Chaque boss a son histoire personnelle avec le personnage principal. Les joueurs mémoriseront certainement ces rencontres.- Ressentez la puissance du nunchaku ! L'une des caractéristiques distinctives des ennemis sera leur capacité à former des bandes (foules), ce qui compliquera considérablement le processus de combat pour le joueur, car y faire face exigera des réflexes remarquables. Spécialement pour de telles situations, le personnage principal porte ses nunchakus sur lui, en les utilisant, ces foules seront traitées dans le style de Bruce - rapidement et magnifiquement.- Le jeu comprendra 8 niveaux avec plus de 50 lieux différents.Pour le moment, voici le premier trailer partagé par Nintendo Everything.

Moon Samurai - Teaser Trailer 20/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube L'étrange Mutazione de sortie pour le 26 mai 2021

Dans MUTAZIONE, les drames personnels sont tout aussi importants que les aventures de l’histoire.



Découvrez la communauté à travers le regard de Kai, une jeune fille de 15 ans qui se rend au chevet de son grand-père Nonno, dans l’étrange et secrète communauté de Mutazione. Faites-vous de nouveaux amis, plantez des jardins musicaux, participez à des barbecues, des concerts et des sorties en bateau, et embarquez-vous dans un voyage spirituel pour sauver tout le monde de l’étrange obscurité qui s’approche.

Découvrez la communauté à travers le regard de Kai, une jeune fille de 15 ans qui se rend au chevet de son grand-père Nonno, dans l’étrange et secrète communauté de Mutazione. Faites-vous de nouveaux amis, plantez des jardins musicaux, participez à des barbecues, des concerts et des sorties en bateau, et embarquez-vous dans un voyage spirituel pour sauver tout le monde de l’étrange obscurité qui s’approche.





Il y a plus de 100 ans, le météore "Dragon de la Lune" a frappé un lieu de vacances tropical. La plupart des habitants ont péri, tandis que ceux qui ont survécu ont commencé à présenter d'étranges mutations... Les missions de sauvetage ont rapidement battu en retraite, et ceux qui sont restés dans l'environnement mutant ont fondé la petite communauté isolée de Mutazione.



Ils ont survécu à la chute d'un météore apocalyptique, mais survivront-ils au quotidien rocambolesque de leur petite ville?



Caractéristiques

• Un monde luxuriant, dessiné à la main, à explorer

• Une distribution d’adorables personnages mutants

• Une histoire avec des retournements dramatiques imprévisibles

• Des jardins à personnaliser pour créer des paysages sonores relaxants uniques

• Le partage de graines – échangez des graines avec vos amis.





Tout de suite, ce qui frappe dans ce titre édité par Akupara Games et développé par Die Gute Fabrik, c'est son style graphique qui tranche avec les productions actuelles. Jeu en solo, 2,4 Go de données nécessaires et un texte en français à l'écran font de ce jeu en solo un titre bien particulier à suivre avec attention.

Ils ont survécu à la chute d'un météore apocalyptique, mais survivront-ils au quotidien rocambolesque de leur petite ville?Caractéristiques• Un monde luxuriant, dessiné à la main, à explorer• Une distribution d’adorables personnages mutants• Une histoire avec des retournements dramatiques imprévisibles• Des jardins à personnaliser pour créer des paysages sonores relaxants uniques• Le partage de graines – échangez des graines avec vos amis.Tout de suite, ce qui frappe dans ce titre édité par Akupara Games et développé par Die Gute Fabrik, c'est son style graphique qui tranche avec les productions actuelles. Jeu en solo, 2,4 Go de données nécessaires et un texte en français à l'écran font de ce jeu en solo un titre bien particulier à suivre avec attention.

MUTAZIONE Garden Mode trailer - all platforms 21/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated dépasse les deux millions d'exemplaires vendus.

THQ Nordic $EMBRAC's SpongeBob SquarePants: Battle For Bikini Bottom Rehydrated has now sold more than 2 million copies since its release in June 2020.



That was announced today in the publisher's financial report. The game is available for PC, #PS4, #XboxOne and #NintendoSwitch. pic.twitter.com/uSze7OUWVR — EmbracerInvestor (@EmbracerInvest) May 20, 2021





SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated Nintendo Switch Gameplay 21/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Remake d'un titre de 2003, sorti en 2020, l'épopée de Bob l'éponge a ses adeptes. Rappelons qu'un autre portage est sorti récemment sur Nintendo Switch, SpongeBob : Krusty Cook-Off Extra Krusty Edition, qui est un simple portage d'un jeu mobile déjà free-to-play.



Spongebob: Krusty Cook-Off Switch Gameplay | Nintendo Switch 21/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On tient compte que le titre existe à la fois sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch, mais ce score semble déjà bien satisfaire son éditeur.Voilà, notre petit déjeuner un peu plus court que d'habitude s'achève, il faut aller bosser. Guettez votre Miitopia dans votre boite aux lettres et passez une très bonne journée !N'oubliez pas de faire un saut sur notre discord, notre salon eshop-promos tourne à plein régime, Wario Promo fait des merveilles (sauf pour renflouer votre portemonnaie).