Une édition physique pour West of Dead , précommande aujourd'hui





Les précommandes ouvriront ce mardi 18 mai à 9 h PT / 12 h ET / 17 h au Royaume-Uni / 18 h en Europe. Pour vous le procurer, c'est par Raw Fury et Upstream Arcade se sont associés à Limited Run Games et PM Studios pour une nouvelle édition physique de West of Dead, un roguelike occidental. Tous les exemplaires comprendront le DLC Crow. Au total, 5 000 unités seront disponibles.Les précommandes ouvriront ce mardi 18 mai à 9 h PT / 12 h ET / 17 h au Royaume-Uni / 18 h en Europe. Pour vous le procurer, c'est par ici . (le lien sera actif au moment de l'ouverture des précommandes)





West of Dead, qu'est-ce que c'est ?





Vous prenez en gros le personnage de Ghost Rider et vous le catapulter au Far-West, dans les Wyoming aux États-Unis, en 1888, dans la ville de Purgatory. Le titre a su séduire la critique, alors jetez un coup d'oeil sur son descriptif, beaucoup sont passés à côté et il mérite qu'on s'y intéresse d'un peu plus près.







Un lieu de ténèbres, de péchés et de damnation, où résonnent les coups de feu, les hurlements des wendigos et les incantations des sorcières. Un monde de chaos perpétuellement changeant, modifié par les souvenirs, la culture et les croyances des âmes qui le traversent. Quand un mort se réveille avec pour seul souvenir celui d'une silhouette noire, alors se déclenche une succession d'événements qui auront des conséquences mythiques.

West of Dead - Announcement Trailer - Nintendo Switch 17/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube Enfilez les bottes d'un mort, William Mason (avec la voix de Ron Perlman), et explorez le monde sombre et viscéral de Purgatory dans ce jeu de tir à deux sticks extrêmement rapide faisant appel à toute votre habileté et votre précision. Bondissez d'abri en abri tout en faisant feu sur vos ennemis dans ce jeu éminemment tactique aux zones générées aléatoirement. Le Far West n'a jamais été aussi sombre.

Le jeu est disponible sur l'eShop depuis le 26 août 2020, jeu en solo, texte en français. Il nécessite 910 Mo d'espace libre et vous coûtera 19,99 €. Une petite vidéo de gameplay vous permettra de mieux vous faire une idée de la qualité du titre.



West of Dead Nintendo Switch Gameplay 17/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

DC Super Hero Girls: Teen Power fait sa pub

On l'avait un peu oublié ce titre là depuis sa présentation lors d'un Nintendo Direct. Il ne faut pas oublier cependant que ce titre sort le 4 juin, soit dans quelques semaines. Voici le dernier spot publicitaire autour de ce jeu mettant en scènes les jeunes héroïnes de DC Comics.

DC Super Hero Girls: Teen Power - Available June 4, 2021 - Nintendo Switch 17/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Rumeur : un Pokemon Presents aurait lieu début juin

Ah, il fallait bien une petite rumeur et c'est du côté de Pokémon que nous l'avons trouvée. Bon, elle est prévisible, cela fait un bon moment que nous n'avons pas eu d'émissions Pokémon Presents ou de Pokémon Directs, et le mois de juin se profile à grand pas. Selon l'utilisateur sur Twitter Kelios, un nouveau Pokémon Presents serait programmé pour une diffusion au début du mois de juin. Au niveau du contenu, nous aurions des nouvelles de Pokémon Unite ainsi que la date de sortie de Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante.



Une rumeur très crédible en effet au regard du calendrier. Kelios n'est pas un inconnu, il avait prédit avec précision une nouvelle présentation de Pokemon pour le Pokemon Day en février dernier et a diffusé la nouvelle concernant Pokemon Legends : Arceus juste avant la révélation officielle. Il était également au courant de la diffusion d'une émission Nintendo en juillet dernier, qui s'est avérée être un Mini Nintendo Direct : Partner Showcase.

Dw, and yep Pokémon Presents incoming early June to announce Pokémon UNITE release, BDSP release date etc. — Kelios (@KeliosFR) May 16, 2021

Beautiful Désolation pose son univers post-apocalyptique le 28 mai.

Mark et son frère Don sont projetés dans une ère futuriste régie par des technologies très avancées qui sont à la fois vénérées et méprisées.

Les habitants de ce monde apocalyptique africain vous aideront ou vous gêneront, à mesure que vous ferez de nouvelles découvertes et que vous naviguerez dans ce paysage spectaculaire. Négociez votre passage avec les chefs locaux, les guérisseurs et les guerriers, ou trouvez-vous embarqué dans une bataille contre des essaims de nanites, d'énormes scorpions et des robots équipés de roquettes.

Des villages prospères aux villes en ruine, en passant par les forêts pétrifiées et les fonds marins asséchés, ce nouveau monde étrange offre une multitude de terrains à découvrir, magnifiquement rendus en 2D isométrique. Explorez, résolvez des énigmes et préparez-vous à faire face à de nombreux choix difficiles qui façonneront ce pays longtemps après la fin de votre voyage.

On se regarde une petite vidéo de tout cela. A noter que le jeu nécessite tout de même 11,5 Go pour s'installer, il est développé par le studio The Brotherhood et édité par Untold Tales. Texte à l'écran en français !

BEAUTIFUL DESOLATION | Nintendo Switch Extended Gameplay 18/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Nouveau live planifié pour Samurai Warriors 5 et découverte de la chanson thème du jeu dans une nouvelle bande-annonce

Mon approche pour cette chanson était d'essayer d'ajouter encore plus de beauté au monde de Samurai Warriors, a déclaré Shokichi Yagi d'Exile dans un communiqué. J'ai essayé d'exprimer les aspects excitants et vivants de l'histoire, tout en ajoutant la dualité des aspects émotionnels sous-jacents pour créer une mélodie qui était également triste. Je suis très honoré de cette opportunité de créer une chanson pour une série avec une si longue histoire.

SAMURAI WARRIORS 5 - Theme Song Trailer (EXILE: One Nation) 18/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube









Mighty Goose, l'oie la plus dangereuse de la galaxie réglera votre compte le 5 juin 2021.

Mighty Goose est développé par Blastmode et publié par PLAYISM sur toutes les plateformes consoles du moment et sur PC Steam. Comme vous avez pu le remarquer avec le titre, notre personnage est une oie lourdement armée, qui va faire parler la poudre. Un gameplay donc pas du tout sérieux qui devrait débarquer le 5 juin pour 19,99 €.





Dandinez-vous et tirez à travers cinq thèmes de niveaux différents avec les améliorations à collectionner de Mighty Goose, les armes à éclater les œufs et les compagnons qui se serrent les coudes comme des oiseaux de plume. Deux oies sont toujours plus destructrices qu'une seule, alors combinez le chaos en mode coopératif local, et faites voler les plumes à travers la galaxie dans la quête pour détruire une fois pour toutes le Roi du Néant. Vous allez chasser les démons, au travers de cinq niveaux, chacun vous octroyant unr prime. Vous affrontez le Roi du Néant en tirant à travers ses serviteurs et ses machines, le tout avec un zeste de Metal Slug. Autant dire que sur le papier, nous sommes carrément emballés.



Libérez le commandant Vark et ses amis pour former votre propre petite escouade dans la lutte pour libérer la galaxie. Notre héros oie ne gagnera peut-être pas une course à pied, mais sa précision et son large arsenal d'armes font fuir ses ennemis vers le sud. Préparez des créatures spatiales envahissantes dans des prisons de haute sécurité, des déserts dangereux et des civilisations anciennes, le tout conçu dans un pixel art de haute qualité par Richard Lems (KUNAI), inspiré des jeux de course et de tir classiques et bien-aimés. Une bande-son énergique de Dominic Ninmark (Blazing Chrome) complète l'action de l'éclatement des œufs.







Combiner le personnage de l'oie avec un jeu aussi riche en action que Metal Slug semblait être une idée vraiment amusante, a déclaré Richard Lems, fondateur de Blastmode. Mighty Goose est une prise moderne sur le run-and-gun throwback des années 90, combinant des personnages amusants et des rencontres folles avec un gameplay solide et la fluidité d'un jeu moderne. Le bon côté de tout cela, c'est d'avoir un titre qui affichera tout le texte en français.

Mighty Goose Release Date Announcement Trailer 18/05/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube



Voilà, c'est terminé pour notre Petit Dej PN du jour. Rendez vous pour la suite de l'actualité dans nos colonnes dans les prochaines heures. Bonne journée ! Un petit teasing : il y a du lourd niveau test en approche.



Après nous avoir apporté Stasis, un jeu d'horreur en vue isométrique, les frères Bischoff nos propose un trip post-apocalyptique africain.Nous avons un titre très beau qui malheureusement n'a pas totalement convaincu les joueurs sur PC, trouvant son gameplay laborieux (nombreux aller-retour et principe de point'n' click nécessitant vraiment de parcourir tout le tableau pour trouver l'indice qui débloquera la suite de l'action). On croise les doigts pour que les développeurs aient pris en compte les remarques des premiers joueurs. Un bel univers en 3D isométrique, qui rappellera à certains joueurs des titres comme Planetscape (ah quel titre !), Fallout et Wasteland, le tout saupoudré de quelques touches Warhammer 40000.L'éditeur Koei Tecmo et le développeur Omega Force ont donc publié une nouvelle bande-annonce, permettant de découvrir la chanson thème de Samurai Warriors 5, nommée "One Nation" du boys band japonais EXILE. Voilà qui nous permet d'entendre le groupe faire un peu la promotion du jeu.On écoute et n'hésitez pas à dire comment vous la ressentez !Mais une chanson comme seule annonce serait un peu court, alors Koei Tecmo a planifié un nouveau live autour du jeu (le quatrième depuis l'annonce du développement du titre) pour le jeudi 27 mai à 21h00 JST (14h sur Paris). Il sera consultable sur YouTube et permetttra de revenir sur la genèse de la chanson thème, de découvrir un peu de nouveau gameplay et les dernières informations sur le titre, en particulier tous les personnages non jouables. Autour du micro, nous aurons Shokichi Yagi et Sekai Yamamoto d'EXILE, MC Eiji Takemoto (doubleur de Katsuie Shibata) et Hisashi Koinuma (producteur de Samurai Warriors 5).Samurai Warriors 5 est attendu sur PlayStation 4, Xbox One et Switch le 24 juin au Japon, puis sur PlayStation 4, Xbox One et Switch en Occident et sur PC via Steam dans le monde entier le 27 juillet.