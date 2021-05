News Minecraft Dungeons (Switch)

Base One reçoit un nouveau trailer

C'est un simulateur de station spatial qui devrait arriver courant 2e trimestre 2021 sans autre précision. Développé par Pixfroze et édité par Blowfish Studios, Base One propose des mécaniques de survie et du RPG Harcore.

Entrez dans le rôle d'explorateurs intrépides cherchant à construire de nouvelles maisons à travers les confins du cosmos. Établissez de nouvelles colonies en construisant des stations spatiales, en gérant les besoins vitaux comme la chaleur, l'oxygène et l'énergie, tout en recherchant des ressources précieuses dans des régions sauvages inexplorées.

Surmontez une série d'épreuves dans une campagne scénarisée sur fond de drame sociopolitique où les intérêts particuliers et les puissants ont beaucoup à gagner de l'ultime frontière. Équilibrez les besoins de chaque station tout en recherchant et en débloquant de nouvelles technologies qui garantiront le succès et la viabilité à long terme de la présence humaine dans la région.

Équipez les stations de panneaux solaires, de baies d'amarrage, de systèmes de survie, etc. Maîtrisez des dispositifs tels que des lanceurs de sondes pour rassembler des objets dans le vide de l'espace - et gardez le moral de l'équipage grâce à des commodités essentielles comme des canapés et des toilettes-douches toujours utiles.

Les systèmes d'aménagement intuitifs de Base One permettent une personnalisation incroyable grâce à une interface élégante. Chaque module nécessite de l'énergie et des considérations spéciales pour le chauffage et l'oxygène afin de maintenir la vie. Reliez chaque module à des cellules solaires, des batteries et des appareils de chauffage pour que les stations restent habitables ou passez à un mode de jeu personnalisé pour concevoir des colonies sans contraintes. Si tout se passe bien, vous pourrez acquérir sur l'eShop Base One au tarif de 24,99 $ / 22,49 € / 19,99 £. Le jeu bénéficiera d'un doublage vocal en anglais et du texte affiché en français, anglais, allemand, espagnol et russe. On se regarde un petit trailer.

Base One - Launch Trailer - Available now on Steam, GOG and Mac! 05/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

La présentation de Limited Run Games #LRG3 2021 annoncée pour juin

Minecraft reçoit le DLC de DreamWorks " How to Train Your Dragon ".

Les fans de Krokmou seront ravis de retrouver leur petit univers au sein de Minecraft, via un nouveau DLC tout juste disponible. " How to Train Your Dragon " de DreamWorks s'invente dès a présent, avec l'île de Berk.

Minecraft - DreamWorks How to Train Your Dragon DLC: Official Trailer - Nintendo Switch 05/11/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Minecraft est incroyablement populaire sur l'eShop de la Switch. Nintendo Europe vient de révéler le Top 15 des jeux les plus téléchargés sur l'eShop de la Switch pour le mois d'avril 2021. De manière assez surprenante, ce n'est pas le très populaire Monster Hunter Rise qui prend la première place mais bien Minecraft. Notons tout de même New Pokémon Snap a à la 3e place, alors qu'il n'est sorti que le 30 avril.





Pour avoir une vision complète de ce Top 15, le voici ci-dessous :







1. Minecraft

2. Monster Hunter Rise

3. Nouveau Pokémon Snap

4. Super Mario 3D World + Bowser's Fury

5. Amoung Us

6. Stick Fight : The Game

7. Mario Kart 8 Deluxe

8. Stardew Valley

9. Animal Crossing : New Horizons

10. Story of Seasons : Pionniers of Olive Town

11. Star Wars : Republic Commando

12. Pokémon Sword

13. Zelda : Breath of the Wild

14. Super Smash Bros. Ultimate

15. Pokémon : Let's Go, Pikachu

Minecraft Dungeons lance son nouveau DLC Hidden Depths le 26 mai 2021



Même si le titre s'est révélé un peu trop court pour totalement séduire (personnellement nous avons acquis les deux premiers DLC qui apportent un sérieux plus), Minecraft Dungeons a tout de même franchi la barre des 10 millions de joueurs depuis un petit moment.



Surprise, un nouveau DLC est annoncé pour le 26 mai prochain, nous proposant de plonger dans les profondeurs des océans, rongés par une corruption rampante. Au programme de nouveaux ennemis, les Raid Captains, de sérieux durs à cuire qui vont largement relever le challenge du jeu. Vous êtes donc prévenus.





Rappelons que le jeu a bénéficié du patch 1.8.8.0 le 5 mai dernier, corrigeant de nombreux petits bugs.







Elon Musk apparaît au Saturday Night Live costumé en Wario Ce week-end, dans l'émission comique américaine Saturday Night Live, le milliardaire Elon Musk - connu pour son SpaceX et son entreprise automobile Tesla - est apparu en tant qu'animateur de l'émission. En général, cette place au sein de l'émission occasionne un sketch permettant de révéler certaines facettes comiques de l'invité.







C'est avec surprise que l'on a vu apparaître Elon Musk costumé en Wario, l'ennemi de Mario, dans un sketch de tribunal. Et sa petite amie Grimes est apparue elle en Princess Peach. Si l'univers Mario était donc bien représenté, l'objet de la discussion ne tournait pas sur Nintendo mais plutôt comme un exutoire à différents sujets adultes. Cependant dans la vidéo, on peut voir un avocat (Mikey Day) qui tente de prouver que Wario (Elon Musk) n'est pas responsable du meurtre de Mario.

Wario - SNL 05/12/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On ne sait pas si Nintendo of America avait donné son aval et s'ils ont goûté la plaisanterie. Wario est décidément très à la mode en ce moment.





EA Play Live 2021 prévu pour le 22 juillet L'éditeur est coutumier de réaliser sa propre conférence en dehors des traditionnels salons. Retenez bien la date, ce sera le 22 juillet qu'EA nous présentera son live entièrement numérique. Si l'édition 2020 avait annoncé les versions Switch et Steam de Apex Legends, nous devrions avoir une présentation de Lost in Random, Rocket Arena, une bande-annonce de Star Wars : Squadrons et bien évidemment leur nouveau jeu de skate.



Les prochains titres de Criterion Games, BioWare, DICE et Motive Studios seront également présentés.





Katy Perry lance sa nouvelle chanson Pokémon ce vendredi 14 mai 2021.

Vous l'attendez ? La star a fait monter la pression en confirmant la sortie de sa nouvelle chanson Electric, fruit de sa collaboration pour le 25e anniversaire de la franchise. Vous pouvez déjà la pré-enregistrer sur Spotify si vous êtes intéressés.





i know y’all have been waiting for this one and it’s almost here! Presave ELECTRIC ️my collab for @pokemon’s 25th anniversary! https://t.co/3rQwfWiQsy ya kno pic.twitter.com/5Xr4fwJGo7 — KATY PERRY (@katyperry) May 10, 2021 On vous souhaite une bonne journée à tous !

On compte sur vous pour nous dire ce que vous pensez du titre dès qu'il sera disponible !On vous souhaite une bonne journée à tous !





Bonjour à tous dans ce numéro très matinal (ou tardif selon les goûts) pour cause d'emploi du temps chargé. On aurait pu choisir de parler de la rumeur du développement d'une console concurrente à la Switch par Apple, mais comme c'est une rumeur sur laquelle on n'a pas grand chose, hormis le fait que ce n'est jamais simple de se lancer dans le milieu vidéo-ludique sans un catalogue conséquent de titres, si possibles exclusifs, on se dit que s'il y a potentiellement une volonté d'Apple de mettre plus avant son catalogue Apple Arcade, on est loin de voir débarquer une concurrente qui mettrait hors jeu la Nintendo Switch. Alors, même si Ubisoft est intéressé pour jauger l'opportunité de cet éventuel nouveau marché, nous attendrons d'avoir quelque chose de plus précis pour en reparler. On attend plutôt le nouveau matériel de Nintendo à notre niveau, c'est déjà bien comme cela.Limited Run Games organisera son événement annuel #LRG3 le mois prochain. La présentation aura lieu le 14 juin et sera diffusée aux heures suivantes :- 13 H PT- 16H00 ET- 21h00 au Royaume-Uni- 22h00 en EuropeLes années précédentes, Limited Run Games a dévoilé de nouvelles éditions physiques et a même fait quelques annonces concernant la Switch. Attendez-vous à la même chose pour le salon de cette année, y compris des nouvelles sur une édition physique pour Lucasfilm Classic Games : Zombies Ate My Neighbors et Ghoul Patrol, deux titres que nous avons évoqué la veille.