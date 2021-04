Des ventes record pour Animal Crossing en Europe

Superbe performance, comme on s'y attendait, pour Animal Crossing: New Horizons, avec plus de 7 millions d'exemplaires écoulés en Europe depuis la sortie du jeu, le 20 mars 2020. C'est Nintendo of Europe qui a lâché la statistique, nous permettant ainsi de dire qu'un tiers des possesseurs de Switch possède le jeu.Stephan Bole, l'ancien président de Nintendo France désormais aux commandes de Nintendo of Europe, a déclaré :

Nous sommes vraiment reconnaissants qu'Animal Crossing : New Horizons ait été adopté par tant de joueurs en Europe. [...] Animal Crossing est une franchise populaire depuis longtemps en Europe, et sa croissance continue est due à l'amour de nos fans pour cette série unique.

Rappelons qu'hier, une nouvelle mise à jour a été publiée par Nintendo, avec une actualisation des événements de mai et une nouvelle sélection d'éléments saisonniers à acheter sur Nook Shopping.Il y a de cela une bonne dizaine d'années, pour célébrer la sortie de son hit (sic) Big Family Games, THQ avait eu l'idée d'offrir une Wii en or à la plus célèbre famille du Royaume-Uni : la famille royale. Si la Reine a bien entendu décliné le cadeau, les médias s'étaient emparés du sujet, offrant au party-game de THQ une visibilité tout à fait attendue de la part de l'éditeur.Cette semaine, cette console en or vient d'apparaître sur un célèbre site Internet de vente aux enchères, eBay. La console avait échappé depuis très longtemps à Buckingham Palace, et c'est un collectionneur néerlandais, Donny, qui possédait la précieuse console dorée.Quelques années après avoir récupéré cette console, Donny a décidé de tourner la page et de la mettre en vente, en expliquant :

J'ai toujours vécu au même endroit toute ma vie, le moment est venu d'avoir mon chez moi. A certains moments, il a été difficile pour moi d'avoir du temps libre ou de me reposer. Plus récemment, c'était CV sur CV et mon travail. Quand je rentre à la maison, je n'ai pas beaucoup de temps pour moi alors je voudrais sortir de ma zone de confort et avancer. [...] Je veux être raisonnable quant à l'achat de mon propre logement, et 300 000 dollars est le prix que je me suis fixé. Je n'ai pas besoin de plus, et veux aussi donner à plus de gens l'opportunité de l'acheter.

Numskull Games et Red Phantom Games ont annoncé la sortie dans le courant de cette année de Gear Shifters, un shoot'em up de type arcade avec un soupçon de roguelite. Bref, le principe consiste à piloter son véhicule pour faire face aux ennemis et aux boss, dans pas moins de 27 niveaux vous permettant de découvrir 9 environnements différents. Une centaine d'équipements vous permettront par ailleurs d'upgrader votre véhicule.Voici la bande-annonce de révélation de Gear Shifters :

Gearshifters - Announcement Trailer 29/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Une nouvelle bande-annonce de Rune Factory 5 a été mise en ligne par Marvelous et Hakama. Intitulée "A tour with Chef Livia!", cette vidéo est une présentation de 5 minutes environ qui permet de découvrir différents endroits autour de la ville de Rigberth, et de faire plus ample connaissance avec certains de ses habitants.Le tout est en japonais, mais cela fait tout le charme de cette vidéo :

5 minutes autour de Rigberth (Rune Factory 5) 29/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

L'éditeur Pix'n Love continue sa percée dans le monde impitoyable de l'édition de jeux vidéo avec un projet pour le moins original : sortir sur Switch un jeu annulé sur Super Nintendo, Nightmare Busters: Rebirth. Il s'agit d'un jeu d'action arcade développé en 1994 par Arcade Zone. Le but ? Accompagner Flynn et Floyd, deux frères bien décidés à déjouer les plans du diabolique Tyrant.Le jeu bénéficiera de toutes les améliorations en termes de graphismes et de gameplay auxquels on est en droit de s'attendre en 2021 par rapport à 1994, avec un mode deux joueurs et plusieurs modes destinés à booster la durée de vie d'un titre qui comptera 6 mondes différents à explorer.Voici quelques images du jeu :

Images de Nightmare Busters: Rebirth 29/04/2021

Rustler est une sorte de GTA-like dans un monde médiéval annoncé par Modus Games et Juste Games pour le courant de l'année 2021. Le jeu ne sera pas du tout une représentation réaliste du Moyen-Âge, mais se veut plein d'humour à la Monthy Python dans lequel on incarnera Guy, un voleur bien déterminé à remporter le Grand Tournoi à l'issue duquel le gagnant remportera la main de la princesse.Le jeu sera vendu 29,99 €, en voici la bande-annonce de révélation :

Rustler - Console Announcement Trailer 29/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Sources : ConsoleVariations