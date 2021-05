Konami fait l'impasse sur l'E3

Pour des raisons de calendrier, nous ne serons pas prêts à faire une présentation à l'E3 cette année. Nous tenons à rassurer nos fans : nous sommes en plein développement sur un certain nombre de projets clés, alors restez à l'écoute pour des mises à jour dans les mois à venir. Bien que nous ne participions pas cette année, nous avons un grand respect pour l'ESA et nous savons que 2021 sera un grand succès. Nous continuerons à soutenir l'ESA et souhaitons le meilleur à tous les participants au salon de cette année.

La Nintendo Minute consacrée à New Pokémon Snap

New Pokémon Snap - YOUR Photo Challenges! 05/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bande-annonce de lancement de Super Glitch Dash

Super Glitch Dash Now Available on Nintendo Switch 05/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Bande-annonce de lancement de R-Type Final 2

R-Type® Final 2 - Launch Trailer (PS4, Nintendo Switch, Xbox, PC) 05/01/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un cheater de Rainbow Six derrière la fausse prise d'otage d'Ubisoft

Quand on est un éditeur de jeux vidéo, faire l'impasse sur l'E3, c'est un peu comme pour un magasin renoncer à Noël. Enfin, c'est l'avis de votre serviteur. Toujours est-il que Konami a annoncé ne pas participer à l'E3 2021, car "trop occupé avec d'autres projets clés".Le timing ne semble donc pas idéal pour Konami, qui n'a sans doute pas assez avancé sur ses nouveaux projets pour pouvoir les présenter au public durant l'E3 2021, qui rappelons-le sera entièrement numérique et se déroulera du 12 au 15 juin avec l'aide de 3 animateurs renommés dans le Gamins outre-Atlantique.Voici la déclaration officielle de Konami :Aux USA comme ailleurs, New Pokémon Snap vient de sortir, et la Nintendo Minute de Kit et Krysta, les hôtes de Nintendo of America, se consacre au challenge photo proposé par le jeu :Voici la bande annonce de Super Glitch Dash qui vient tout juste de sortie sur Nintendo Switch :Super Glitch Dash est un runner. Pardon, c'est un super runner, qui apparemment a connu sa petite heure de gloire sur Twitch. Vous pouvez maintenant vous adonner au genre avec la version Switch, à retrouver sur l'eShop de la console.Autre sortie récente sur Nintendo Switch, le shoot'em up star des années 1990 vient de débarquer sur nos consoles. Et là encore, en voici une bande-annonce :L'année dernière, nous découvrions dans les médias canadiens avec effroi qu'une possible prise d'otages était en cours dans les locaux d'Ubisoft Montréal. On découvrira heureusement bien vite que c'était une fausse alerte, mais la justice canadienne a mené l'enquête pour identifier l'origine de l'appel fait à la police.Le quotidien canadien La Presse explique que le ou les auteurs de cette fausse alerte n'en sont pas restés là : en novembre dernier, une large opération de police avait fait la une des médias. Mais dans les semaines qui suivent, l'auteur a également contacté les autorités pour signaler d'autres fausses informations : en décembre, quelqu'un a déclaré avoir posé une bombe dans les bureaux d'Ubi Montréal, en janvier, qu'un salarié avait été tué dans une nouvelle prise d'otage...Sans intervention lourde des forces de l'ordre compte tenu de la fausse alerte de novembre, la police a toutefois mené son enquête. Le fait est que le lendemain de cette fausse alerte, en janvier, quelqu'un a contacté un designer de Rainbow Six pour exiger des accès à son compte Ubisoft, et également au système de gestion des bans du jeu Rainbow Six.Pour la police et Ubisoft, c'est un Français qui serait à l'origine de ces appels et de ces menaces. Banni 80 fois du jeu, il a toutefois nié son implication quand il a été convoqué par les autorités. Pour l'heure, aucune preuve n'a été avancée par La Presse dans son article, et ce d'autant moins que la France n'extradit pas ses ressortissants au Québec.Sources : Eurogamer et GamesIndustry.biz