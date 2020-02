On débute par un Run and Gun bien connu des joueurs sur Xbox, Alien Hominid Invasion. C'est une refonte de l'ancien titre Alien Hominid, signé par Zoo Digital et The Behemoth, qui nous permet en coop d'envahir la Terre avec trois autres camarades. 16 années après l'original, cette refonte propose un nouveau gameplay, de nouvelles progressions et mécaniques, se montrant à la fois familier des connaisseurs et bien différents sur de nombreux points. Le jeu est actuellement jouable durant la Pax East 2020 et sortira courant 2020 sur Xbox One, Switch, et PC (Steam).





Alien Hominid Invasion - Gameplay Trailer 28/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Un titre à suivre car il semble particulièrement fun pour vos soirées entre amis ou en famille. En voici une vidéo partagée par Gematsu :





Alien Hominid Invasion - PAX East 2020 Gameplay 28/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Samurai Jack: Battle Through Time

Autre titre devant sortir au niveau de l'été 2020, après 10 années d'absence, voici Samurai Jack : Battle Through Time, un jeu d'action et d'aventure édité par Adult Swim Games et développé par Soleil Games. Sous la plume du scénariste de la série animée, Darrick Bachman, notre Samurai Jack, aidé de ses acolytes The Scotsman et Sir Rothchild, va devoir combattre quelques ennemis particulièrement redoutables.



Samurai Jack: Battle Through Time [PAX East 2020] Trailer 28/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Ary and the Secret of Seasons C'est le nouveau titre de Modus Games qui devrait arriver également au courant de l'été 2020 sur PC et différentes consoles dont la Nintendo Switch. Vous allez incarner le personnage d'Aryelle, une jeune gardienne remplaçant son père. Normalement dans le monde Valdi, les habitants deviennent des gardiens des saison de père en fils. Suite à un malheureux événement, le frère d'Ary ne peut succéder à son père et Ary va donc devoir prendre la charge et devenir la première Gardienne des saisons. Elle semble avoir du travail sur la planche car dans son monde, les saisons sont devenues hors de contrôle.



Ary and the Secret of Seasons * PAX East 2020 Gameplay Overview 4K Featurette * PS4 Xbox One Switch 28/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Genshin Impact Voici 12 minutes de découverte de la part d'IGN Japan autour de l'action-RPG en monde ouvert du studio chinois miHoYo, Genshin Impact. Sa sortie est prévue courant 2020 sur PC, PS4, Switch, iOS et Android.

Un manga traduit en français existe pour pouvoir découvrir cet univers où l'on pourra composer une équipe de quatre personnages, chacun disposant de ses statistiques propres et de compétences particulières au combat, parmi une bonne dizaine de personnages déjà modélisés. Un décor qui n'est pas sans rappeler une certaine inspiration en provenance de Breath of the Wild. L'univers semble bien coloré et nous donne envie d'en parcourir un peu plus.



Genshin Impact - 12 Minutes of Gameplay 28/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Hazel Sky

Dernier tour de piste pour ce soir, voici Hazel Sky, sortant au cours de l'année 2020 sur les différentes consoles dont la Nintendo Switch. Vous jouez le personnage de Shane, aspirant ingénieur débarqué sur l'île de Gideon. Entre exploration et conception de différents engins pour surmonter les énigmes de cette île, voici un titre qui devrait faire tourner vos neurones dans une aventure dotée d'une bonne pointe d'humour.