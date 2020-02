On commence ce tour d'horizon en vidéo avec Streets Of Rage 4, un jeu de baston plus qu'attendu au sein de la rédaction (rien qu'à voir la liste des rédacteurs souhaitant effectuer le test, longue comme le bras, on peut déjà dire qu'au sein de la rédaction ce titre fait probablement partie du tiercé des jeux attendus sur notre console pour l'année 2020, un autre titre étant une équipe de créatures voulant jouer les Robinsons sur une île avec un raton laveur devant arriver le 20 mars, le dernier étant la suite des aventures d'un guerrier qui s'est un peu mélangé avec son réveil pour se lever 100 ans plus tard, et qui a troqué sa classique tenue verte pour une livrée bleue du plus bel effet).







En direct de la PAX East 2020 se déroulant à Boston, aux États-Unis, depuis aujourd'hui jusqu'au 1er mars, voici une nouvelle vidéo de ce titre :





Une autre vidéo vient tout juste d'arriver :





Shovel Knight Pocket Dungeon

Yacht Club Games développe à nouveau la franchise Shovel Knight vers de nouveaux territoires, plus surprenants, celui des jeux puzzles de type Match-3. Avec ce Shovel Knight Pocket Dungeon, vous allez devoir éliminer tous les ennemis bien connus des précédents titres avec l'aide d'un nouveau chevalier, Puzzle Knight.







Classiquement, les ennemis viendront du haut vers le bas et votre chevalier pourra être déplacé dans l'ensemble des directions. En ciblant un adversaire ou en infligeant des dégâts à plusieurs autour de votre cible, vous allez enchainer les combos et débloquer de nombreux coffres et des clés pour les ouvrir, afin de gagner de l'argent et de l'équipement.



On retrouvera Shovel Knight, Treasure Knight, Mole Knight, Plague Knight et l'ensemble des autres chevaliers avec leurs propres compétences pour améliorer notre score, difficile pour le moment de savoir s'ils seront accessible au sein du mode Aventure ou par le biais de mode annexe. Le jeu en versus contre vos amis est également présent.







Le titre est prévu sur Smartphone, sur PS4 et Nintendo Switch, les autres plateformes notamment du côté de Microsoft ne devraient pas être oubliées également.



The Wonderful 101: Remastered On revient vers PlatinumGames avec une vidéo nous montrant comment tourne le Remaster de cette pépite anciennement exclusive à la Nintendo Wii U. Rappelons que le titre arrivera le 22 mai 2020 en Europe, notamment sur Nintendo Switch.



10 Minutes of Wonderful 101 Remastered Gameplay on Switch! (PAX East 2020) 27/02/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube





