News Nintendo

Alors que la production de Nintendo Switch avait augmenté de 20% ces deux dernières semaines pour faire face à la demande mondiale (on se doute que le confinement joue un rôle), la mise en place de l'Etat d'urgence dans le pays vient compliquer les livraisons de consoles sur le territoire japonais.





Nintendo prend une décision radicale et vient de twitter qu'aucune Switch, Switch Lite et Switch Animal Crossing ne sera expédiée vers le territoire japonais cette semaine, sauf pour les personnes ayant effectué des réservations. On se doute que, comme en France, les consoles déjà précommandées seront expédiées au domicile des joueurs, mais aucune nouvelle commande ne sera prise en compte pour le moment. Nintendo se donne une semaine pour réfléchir au nouveau calendrier des expéditions, pour servir d'abord les précommandes qui n'auraient pas été honorées puis se conformera aux décisions gouvernementales prises au fur et à mesure.