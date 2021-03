News Knockout City (Switch)

Bande-annonce de gameplay officielle " Ici c'est Knockout City " 26/03/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

De la baston en équipe dans une ville spécialement créée pour l'occasion. Avec un tel concept, les combats en multi sont plus que prévisibles. Et en ajoutant une grosse touche de customisation des personnages, ce sont de nombreuses heures de jeu qui se profilent à l'horizon sur Switch.C'est en proposant à différentes équipes de joueurs de se défier dans des parties extravagantes de balle au prisonnier dans un contexte urbain qu'EA compte bien lancer une nouvelle mode en 2021. Prévu pour le 21 mai, Knockout City sera disponible également dans une version d'essai aux acquis utilisables en cas d'achat du jeu.Explorer la ville, choisir le ballon le plus adapté, préparer des stratégies ou simplement fringuer son avatar à la dernière mode, rien ne sera impossible pour les joueurs de Knockout City.Prévu sur Switch, Knockout City sera également disponible sur toutes les consoles du moment et sur SteamEt pour se faire une idée du gameplay, rien de tel qu'une petite bande-annonce.Source: site officiel Knockout City