News Super Nintendo World

Super NIntendo World au 12 janvier 2020 13/01/2020











Universal Studios Japan a annoncé qu'une communication serait faite dans la nuit de mardi à mercredi au Japon, le 13 janvier à 12h - heure locale, soit environ 20 heures en France.On ne sait bien entendu absolument pas ce dont il sera question dans cette conférence de presse, mais on peut imaginer que de premières infos sur la date d'ouverture du parc seront communiquées, afin de permettre au public d'organiser son voyage quelques mois en amont. Être parmi les premiers visiteurs de Super Nintendo World doit être le rêve de plus d'un fan de Nintendo !Durant le week-end, le compte Twitter @LCASTUDIOS_USJ a de son côté diffusé de nouvelles photos du chantier en cours à Tokyo, où ouvrira le premier parc d'attractions Super Nintendo World du monde, juste à temps pour les Jeux Olympiques où les visiteurs étrangers seront fort nombreux.Les employés du chantier ont beau essayé de masquer la progression derrière des barricades et des bâches, on arrive quand même à voir se dessiner le parc d'attractions ! Arpenter les allées de Super Nintendo World, c'est un peu entrer de plain-pied dans le royaume champignon, peut-on se dire en découvrant les plate-formes plus vraies que nature de l'attraction Yoshi dans les photos ci-dessous !Il nous tarde de découvrir la teneur des informations que l'équipe d'Universal Studios Japan nous réserve pour mercredi matin. On pourra alors regarder le prix des billets d'avion vers Tokyo pour faire partie des premiers visiteurs de Super Nintendo World ! Est-ce un voyage qui peu à peu fait son chemin dans votre esprit ?Source : Japanese Nintendo