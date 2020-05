News Paper Mario: The Origami King (Switch)

Paper Mario: The Origami King - Sortie le 17 juillet ! (Nintendo Switch) 14/05/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Le scénario de Paper Mario: The Origami King

Un gameplay (plutôt bien) pensé

Un nouveau système de combat

Les pré-commandes sont ouvertes sur l'eShop

Premiers visuels Paper Mario: The Origami King 14/05/2020

































Nintendo a eu la bonne idée de surprendre tout le monde en annonçant la sortie cet été de Paper Mario: The Origami King, sur Nintendo Switch exclusivement. Le jeu sortira dès ce 17 juillet, il ne faudra donc vraiment pas attendre longtemps avant de mettre la main sur ce tout nouveau jeu de la saga des Paper Mario.Le trailer mêle ton sombre, aventure épique et humour : pas de doute, ce nouvel épisode est déjà prometteur. La vidéo laisse apercevoir de nouvelles mécaniques de combats avec ces arènes rotatives, et un casting fourni. Même Bowser fait une courte apparition en petit Origami derrière Mario.La petite blague finale n’est peut-être elle non plus pas anodine, mais on attendra encore un peu avant de se convaincre du retour prochain d’une certaine chasseuse de prime.Nintendo n'a pas tardé à dégainer son communiqué pour nous donner plus d'informations sur le jeu. Avouez que vous aviez très envie d'en savoir plus sur le scénario de ce nouveau Paper Mario ?Tout le monde a la tête à la fête au Royaume Champignon, pour célébrer le premier festival du royaume consacré aux Origamis. Si tout semble bien se présenter, le comportement de la Princesse Peach pose question, comme vous pouvez le comprendre avec la bande-annonce ci-dessus.En fait, rien ne va plus : le roi Olly, souverain (évidemment autoproclamé !) du royaume Origami, veut littéralement plier le monde à sa volonté. S'il y a bien un personnage qui peut prévenir cette catastrophe, c'est bien Mario, qui aura fort à faire pour ramener le calme et la paix au Royaume Champignon. D'une part, tout le monde s'est retrouvé transformé en origami. Ensuite, le château de la Princesse n'a pas été exempt et il a même été coupé-collé en haut d'une montagne. Et pour finir, le roi Olly a même rallié les sbires de Bowser à son insoutenable cause.Les développeurs de Paper Mario prennent un malin plaisir à jouer avec les dimensions, et ce nouvel épisode sur Switch ne fera pas exception. Ainsi, grâce aux Bras Multi-pliés, il sera possible de tirer, pousser et même décoller certaines parties du décor en 3D. Cela révélera de nouveaux chemins, permettra de résoudre des énigmes... ou de trouver des secrets.Dans cette aventure, le roi Olly est un peu seul contre tous, et Mario pourra donc compter sur l'aide de la soeur d'Olly, Olivia, et même sur celle de Bowser, qui n'a pas du tout l'intention de se la laisser conter par un monarque quel qu'il soit.Paper Mario: The Origami King proposera un nouveau système de combat : les affrontements, nous explique Nintendo, se dérouleront "dans une arène composée d'anneaux qu'il va falloir faire tourner et coulisser pour bien positionner les ennemis afin de leur infliger un max de dégâts".Nintendo annonce que le jeu peut-être préchargé sur l'eShop dès aujourd'hui. Il faudra toutefois attendre le 17 juillet pour y jouer. Une date si près et si loin à la fois qu'on se consolera néanmoins avec cette première sélection d'images du jeu :