News Panzer Dragoon (Switch)

Patch with the additional soundtrack by Saori Kobayashi will be added as soon as possible. We are very sorry for the inconvenience, for the time being only the original soundtrack from Panzer Dragoon is available in the game. — Panzer Dragoon: Remake (@PanzerDragoonRE) March 27, 2020

On a far, lone planet, you encounter two dragons awaken from the ancient times. #PanzerDragoonRemake, the visually-upgraded remade version of the classic Panzer Dragoon game, gets a Limited Run TOMORROW! Pre-orders open at 10am ET and will be up for four-weeks. pic.twitter.com/UeM5dnuPx2 — Limited Run Games (@LimitedRunGames) March 26, 2020

La sortie de Panzer Dragoon le 26 mars aura vraiment été inattendue, et on se demande si cela n'a pas été décidé un peu rapidement. Explications.Alors que l'on découvrait le 25 mars que Saori Kobayashi rempilait sur le titre en tant que compositrice et qu'elle travaillait sur une version retravaillée de la B.O. d'origine, on ne s'attendait pas à ce que le titre sorte le lendemain. On croyait alors qu'il s'agissait d'un habile coup de communication, mais les choses semblent avoir été un poil moins réfléchies que cela.Les joueurs qui se sont offert le titre ont en effet eu la désagréable surprise de constater que le jeu ne comportait au final aucun des morceaux retravaillés annoncés la veille par Saori Kobayashi. Le titre ne dispose que de la B.O. d'origine, ce qui a attisé la colère de certains joueurs. Et c'est sur Twitter que la grogne des joueurs a trouvé une réponse :Le jeu sera patché ultérieurement pour ajouter la bande originale de la compositrice à une date encore inconnue. On se demande juste si c'est la sortie du titre qui a été précipitée ou plutôt l'annonce de la participation Saori Kobayashi ?Limited Run Games, qui s'occupera de produire des éditions physiques du jeu, devrait faire en sorte d'intégrer cette bande originale alternative directement à la cartouche :