News Override 2: Super Mech League (Switch)

La fin de l'année est très violente au niveau des sorties eShop. Les jeux de bastons sont légions et difficile pour chacun d'entre eux de se démarquer quand les sorties sont nombreuses et les promotions sur l'eShop pléthoriques (petite remarque, pour les possesseurs d'un PC quelques titres en promotion sur l'eShop se retrouvent gratuits sur la plateforme Epic Games, comme Alien isolation jusqu'à 16h59, pensez à jeter un coup d'oeil).

Parmi les nouveautés du jour, Override revient dans un second opus. Ici, plus de combats contre les xénotypes qui avaient tenté d'envahir la Terre, vos méchas géants sont recyclés en combattants de tournois, qui attirent les foules, avides de sensations fortes. Bref, vous allez devoir jouer le rôle d'un pilote qui va monter dans les échelons, améliorer votre mécha via divers éléments de customisation à assembler dans votre hangar, pour devenir le champion des différentes arènes mondiales.

Un mode carrière va vous permettre ainsi de gagner en réputation pour devenir le meilleur pilote de votre team. Au niveau des combats, c'est assez simple : vous rentrez dans l'arène et vous faites en sorte d'être le dernier à rester actif en fin de combat. Si la vingtaine de combattants vous permet quelques subtilités de gameplay, chacun ayant certaines capacités et combos à maîtriser, les arènes elles-mêmes ont été choisies pour corser le spectacle. Présence de lave, de plateformes, de geysers, des éléments qui vont compliquer vos mouvements.

Le titre se joue en solo, en versus et jusqu'à quatre en ligne et en local, en 2v2, mêlée. Grimpez dans les classements et tentez quelques modes comme la Xénonuée et la Conquête.