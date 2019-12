News Overcooked 2 (Switch)

Overcooked! 2 - Winter Wonderland Update Out Now! 17/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Avec cette mise à jour "Winter Wonderland", les développeurs proposent en fait un aperçu des niveaux ajoutés dans les DLC payants du titre. On retrouve ainsi cinq nouvelles cuisines issues de Campfire, Night of the Hangry Horde et de Carnival of Chaos.Cette mise à jour gratuite permettre également d'incarner deux nouveaux chefs qui sont sans grande surprise un renne et un chef à tête de cadeau (bon d'accord, c'est tout de même un peu surprenant !). Le mode Horde permettra lui d'affronter de nouveaux ennemis aux couleurs de Noël .Enfin, cinq nouvelles recettes viennent s'ajouter, avec le chocolat chaud, les pancakes, le rôti, le pudding de Noël et enfin le très britannique "mince pied". Tout un programme pour prendre gentiment la tête pendant les fêtes de Noël. Merci Team 17 !Source : Nintendo Soup