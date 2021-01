News Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Switch)

Bonus de préco FNAC : un steelbook Mario offert

Super Mario 3D World + Bowser's Fury sort le 12 février 2021 sur Nintendo Switch. Après la nouvelle bande-annonce diffusée hier dans laquelle on a vu un Bowser plus furax que jamais, il nous tardait de pouvoir découvrir les promotions et bonus de précommande organisés par les revendeurs à l'occasion de la sortie du jeu.Et c'est la FNAC qui ouvre le bal de cette actualité que nous mettrons à jour régulièrement : le eCommerçant nous propose de recevoir un Steelbook Mario en complément du jeu proprement dit. Comme toujours avec cette boutique en ligne, vous devez ajouter les deux produits à votre panier, pour commander les deux produits d'un coup.- Ajoutez d'abord le Steelbook Mario - Puis ajoutez le jeu Super Mario 3D World + Bowser's Fury - Et voilà : dans votre panier, vous avez les deux produits pour 49.99 €.Vous aurez alors un panier vous octroyant une sorte de remise pour l'achat des deux produits, ce qui portera votre panier à un total de 49.99€... Notez que vous bénéficiez actuellement en plus d'un bonus de 15 € offerts sur votre carte de fidélité FNAC (si vous êtes déjà adhérent) : c'est vraiment une offre très sympa puisque le jeu ne revient donc qu'à 34.99 €. C'est donné pour un remake de jeu Wii U, non ? (#WAIT).Sur Amazon.fr, le jeu est actuellement proposé à un prix plus avantageux, 45.49 € , mais il ne semble pas y avoir de bonus de précommande offert.N'hésitez pas à nous faire part des promos que vous découvrez sur le Net, et surtout des goodies que les revendeurs ont réussi à récupérer chez Nintendo pour assurer le succès du jeu à son lancement !Note : les liens proposés dans cet article peuvent être des liens affiliés grâce auxquels PN perçoit une commission sur les ventes, de façon totalement transparente pour vous !