News 35 ans de Super Mario Bros

On s'attendait grâce aux rumeurs persistantes qui repoussaient l'événement de semaine en semaine à quelques annonces de la part de Nintendo, mais dans le cadre du Super Mario Bros Direct diffusé jeudi à 15h, inutile de dire qu'on n'a pas été déçu ! Mais une fois cette petite émotion passée, force est de reconnaître qu'on s'est demandé s'il allait être facile de réserver les différents produits qui nous ont été présentés.On a donc fait le tour des cuisines, pour récupérer les liens vers les différents sites eCommerce qui proposent actuellement la sélection de jeux présentée hier par Nintendo.Pour pré-commander le jeu Mario Kart Live Home Circuit , vous allez d'abord devoir faire un choix : le modèle Mario, ou le modèle Luigi. Les deux sont vendus au même prix, 99,99 €, mais le modèle Luigi sera beaucoup moins présent en rayons que le modèle Mario, a-t-on pu lire sur la toile. Pas de panique néanmoins, les réservations viennent d'ouvrir au moment où vous lisez ces lignes, et on a compilé les liens vers les revendeurs rien que pour vous.Voici les liens sur le site de la FNAC :Voici les liens sur Amazon.fr :Chez Micromania, chaque modèle est proposé à 119,90 € :Vous allez pouvoir vous faire un petit plaisir coupable avec la Game & Watch Super Mario Bros System dévoilée hier. Elle sort le 13 novembre prochain au prix de 49,99 € chez les uns, 59,99 € chez d'autres (à l'heure où ces lignes sont écrites).Vous pouvez pré-commander cette petite merveille ici : Amazon : 59,99 € (garantie de vente au prix le plus bas dès votre commande)Micromania ne semble pas encore proposer cette Game & Watch pour le moment.Passons maintenant à une autre annonce de poids du Super Mario Bros Direct : l'annonce de la sortie, le 21 février 2021, de Super Mario 3D World + Bowser's Fury , sur Nintendo Switch. Il s'agit du portage du hit Wii U, augmenté d'une histoire additionnelle que l'on a découverte hier.Vous pouvez précommander Super Mario 3D World + Bowser's Fury sur les sites suivants : 54,99€ sur FNAC.com : actuellement, 15 € offerts sur la carte de fidélité, cela fait le jeu à 39,99 € 59,99 € sur micromania.fr (avec une offre de reprise pour vous permettre d'avoir le jeu pour 19,99 €, la liste des jeux repris n'est pas encore connue)Nous ajouterons avec plaisir les possibilités offertes aux joueurs de réserver ces quelques jeux dans ces colonnes : prenez le temps de nous contacter par email, ou bien de réagir en commentaire ci-dessous.Notez que les liens proposés ci-dessus sont des liens affiliés : pour chaque commande que vous passez depuis ces liens, une petite commission est versée à PN, on vous remercie du petit coup de pouce que vous donnez ainsi, sans aucune douleur, à la vie du site !