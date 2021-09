Oshiri Tantei, le detective en forme de fesses, aura son jeu sur Switch au Japon

Si le traducteur français Sylvain Chollet nous a proposé un Détective Popotin mène l'enquête relativement polissé, accompagné de son fidèle chien Biscotte, la Saga Oshiri Tantei sait parfois se montrer bien plus trash dans ses histoires au Japon. Le héros à la tête de fesses semble vraiment populaire auprès des plus jeunes et même si l'on a régulièrement un humour pipi caca très surprenant, il y a de véritables aventures et des enquêtes.

C'est Nippon Columbia qui a annoncé au début du mois la sortie prochaine de ce jeu d'aventure et de d'enquêtes, nommé Oshiri Tantei : Pupu Mirai no Meitantei Toujou ! Un titre exclusivement développé pour la Switch et qui devrait être lancé pour le moment uniquement au Japon le 4 novembre 2021, au tarif de 6 380 yens, soit un peu plus de 49 €.



Oshiri Tantei : Pupu Mirai no Meitantei Toujou ! proposera une histoire originale supervisée par l'auteur original de la série, Troll, qui en a livré l'intégralité du scénario. Les jeunes joueurs prendront le rôle d'un apprenti au bureau d'Oshiri Tantei, le fameux Détective Popotin, et devront résoudre à ses côté les situations les plus difficiles.





Les familiers de la série retrouveront l'assistant Brown et la police de Wankoro. Classiquement, il faudra prendre des photos pour trouver des indices et autres preuves sur le terrain, faire des déductions, l'appareil photo étant également utilisé dans de nombreux autres domaines.





On aura différents passages d'actions type labyrinthe où il faudra traquer le ou les coupables, un mode "Time Attack" étant disponible pour ces phases actions.



Pour renforcer l'immersion des jeunes joueurs japonais, les doubleurs de la série animée reprendront leur rôle pour donner de la voix dans cette adaptation vidéoludique, le jeu étant partiellement doublé, avec des scènes qui auront le rendu parfois d'un épisode de la série animée. On retrouve ainsi au niveau du casting vocal :





Oshiri Tantei (voix de Yuuko Sanpei)

Brown (dont la voix est interprétée par Ayaka Saitou)

Kaitou U (dont la voix est interprétée par Takahiro Sakurai)







Police de Wankoro

Chef Maltese (interprété par Ikkei Watanabe)

Koimayu (voix de Makoto Nakamura)

Kubifutoshi (voix de Kenji Sugimura)

Mimitogari (voix de Katsuyuki Konishi)

Permanent (Voix de Tetsuhiro Ikeda)







Citoyens

Master (voix : Takayuki Sugou)

Suzu (interprétée par Reika Uyama)



De nombreux autres personnages feront également leur apparition. Au niveau de la rejouabilité, les enfants voudront tester tous les coups spéciaux du Détective Popotin. En effet, celui-ci, en ingurgitant différents aliments particuliers, émettra un pet bien nauséabond pour faire parler les suspects ou faire s'évanouir ses ennemis. On a même des tornades de pets ! Une jauge en haut à gauche vous permettra de voir quand vous pourrez agir ainsi.





Les japonais nous surprendront toujours par leur imagination parfois très osée avec des personnages diffusés parfois à des horaires de grande écoute. Quand on se rappelle le tollé à la fin des années 80 pour l'univers des Crados en France, on trouve cela très gentillet par rapport à certaines créations nippones.





Comme le personnage reste beaucoup moins connu sous nos latitudes, peu de chance de réceptionner pour le moment une déclinaison pour l'Occident. Le jeu risque donc d'être uniquement à disposition du public connaisseur japonais et se joue en solo uniquement.





Pour le moment, pas encore de bande-annonce officielle du jeu hormis ces premières images, mais voici une petite vidéo japonaise qui vous présentera cet univers adoré par les plus jeunes.

