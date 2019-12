Shuu (CV: Oosaka Ryouta)

Selon le scénario évoqué, il est question d'une section spéciale du gouvernement, la section 6 du surnaturel, dont les membres surveillent le monde dans lequel vivent les Ayakashi, des démons du folklore japonais. Il faudra patienter pour en découvrir un peu plus.

Olympia Soiree

Autre projet d'Otome, voici Olympia Soiree, un titre visual novel devant sortir au Japon le 16 avril 2020. L'histoire se déroule dans une île assez particulière, l’île de Tengutou, où chaque être humain se voit doté d'une couleur qui définit à tout jamais son destin.



Dans cette île, vit reclus du reste des habitants Olympia, une jeune fille qui ne sourit pas mais qui danse régulièrement. Son comportement digne d'une poupée fait que les gens la craignent, mais Olympia possède une couleur extrêmement rare : le blanc. De fait de la rareté de sa couleur qui ne doit pas disparaître, à ses 18 ans, elle se voit contrainte de chercher un partenaire pour ensuite avoir des enfants. Sa couleur blanche lui permet notamment de pouvoir choisir librement avec qui elle souhaitera passer le restant de ses jours. Elle qui refusait jusqu'à lors tout contact avec l'extérieur à cause de certains événements passés, décide d'avancer en gardant foi aux paroles de sa mère décédée. Afin de trouver quelqu'un qui saura l'aimer telle qu'elle est réellement...

Nintendo Switch「オランピアソワレ」 オトメイトパーティー2019公開ムービー 26/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On l'aura compris, le personnage principale Olympia est une kuudere, une personne aux abords froide et distante mais qui devient chaleureuse si on apprend à mieux la connaître. Durant cette aventure où vous incarnerez Olympia, selon nos choix il sera possible de terminer son aventure avec l'un des nombreux prétendants suivants: Akaza, Kuroba, Rikuu, Amakusa Shirou Tokisada, Yosuga, Himuka. Selon vos choix, l'aiguille du cadran de l'In'Ou (Yin et Yang) s'affichera et si en fin de course, l'aiguille est dirigée vers la gauche, alors vous aurez le droit à un Happy End, si en revanche l'aiguille pointe vers la droite, ce sera une Bad End (sources : Otomenews et Nautiljon