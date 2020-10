News Super Mario 3D All-Stars (Switch)

Super Mario 3D-All Stars est disponible depuis quelques semaines déjà. Et pour remercier les fans qui vouent un culte au plombier depuis qu'il fait des bonds dans Super Mario Bros depuis 35 ans, Nintendo vient de mettre en ligne un set de 3 posters à l'effigie de Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy.La bonne nouvelle, c'est que les posters sont gratuits : contre 300 points Platinum "seulement" (ils sont beaux mes posters, demandez mes posters !), et le paiement des frais de port de 6,99 € pour une expédition des posters depuis l'Allemagne à destination de la France, vous pourrez recevoir chez vous ce lot.Nintendo indique que chaque poster mesure 70x50cm, et est imprimé sur du papier 170g/m2. Pour bénéficier de cette offre, vous devez d'abord échanger vos points Platine contre un code à saisir ensuite sur My Nintendo Store : Cliquez ici pour demander votre code de réduction- Puis rendez-vous sur la fiche produit pour passer commandeIl semblerait que les quantités soient limitées, alors si ce lot de 3 posters vous tente, ne réfléchissez pas trop longtemps... et profitez-en pour parcourir la belle sélection de produits proposée pour les 35 ans de Super Mario Bros.