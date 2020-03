News Petits prix et promotions

Plus de 300 jeux #NintendoSwitch sont en promotion dans le cadre des offres de printemps du Nintendo #eShop, à partir de jeudi à 15h00 ! pic.twitter.com/gcPAZ4dBQR — Nintendo France (@NintendoFrance) March 31, 2020

Dès jeudi à 15h, heure de la mise à jour de l'eShop hebdomadaire, Nintendo proposera une très belle promotion qui concernera plus de 300 jeux Nintendo Switch ! On ne sait pas quels sont les jeux concernés, mais certaines remises iront jusqu'à 80% !Pour fêter l'arrivée du printemps, Nintendo proposera à partir du jeudi 2 avril cette belle opération commerciale sur son eShop : plus de 300 jeux, avec des réductions allant jusqu'à 80%, voilà qui devrait permettre de se faire plaisir à un prix tout doux !On en reparle dès jeudi, lorsque nous aurons pu découvrir le catalogue des jeux concernés par cette opération.