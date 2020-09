News Journey of the Broken Circle (Switch)

Une news brève mais elle fera le bonheur des joueurs n'ayant pas trop d'argent en ce moment. Journey of the Broken Circle est tout simplement gratuit jusqu'à ce soir, dimanche 20 septembre 2020, 23h59, à condition de posséder l'un des quatre titres dans votre bibliothèque : Lydia, Eqqo, Soul Searching, infini. Ce jeu de plateforme, aventure et éducation est développé par Lovable Hat Cult et édité par Nakana.io, le titre est PEGI 7, se joue seul et vous demandera un peu plus de 1000 Mo pour se télécharger.





Journey of the Broken Circle Nintendo Switch Gameplay 20/09/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Si vous n'avez pas l'un de ces quatre jeux, alors il faudra rester sur une promotion valable pour tout le monde, jusqu'au 18/10/2020, où le jeu est lancé à 6,40 € au lieu de 8 €.







Voici ce que nous pouvons lire sur sa fiche de jeu