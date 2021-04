News Nvidia

La GTC 2021 s'est montrée globalement décevante. Même s'il y a des annonces du côté Nvidia, cela reste cantonné pour le marché automobile (la nouvelle puce Atlan pour une disponibilité en 2025), le marché des supercalculateurs où le budget est dans un autre univers pour nous, le futur des cartes graphiques sur ordinateurs portables et la roadmap pour les futures cartes ampères. 2021 va donc rester une année bien vide, les fabricants concentrent leurs efforts sur ce qui peut être sauvé pour cette année mais pensent clairement à l'année 2022 désormais.





GTC 2021 Keynote with NVIDIA CEO Jensen Huang 14/04/2021 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Il est désormais clair que le marché du jeu vidéo va rester très compliqué jusqu'à la fin de l'année 2021 et que Nintendo ne passera pas au travers de ces difficultés. Le constructeur japonais va devoir racler au maximum ses stocks pour tenir les approvisionnements pendant les prochains mois et en parallèle va faire fabriquer sa révision de console suivant un rythme moins important qu'espéré. Il n'est donc pas l'heure d'espérer de nouvelles annonces d'importance actuellement.





Sony et Microsoft sont logés à la même enseigne, même si pour eux, cela reste encore plus sensible à cause de leur nouvelle gamme de consoles lancée depuis peu, et dont les ventes patinent, faute de disponibilité en nombre. Les éditeurs retardent leurs projets next-gen faute de marché (mais d'un autre côté, cela leur laisse du temps pour travailler le code et les nouvelles possibilités offertes) et se concentrent pour le moment sur des remasters, des compilations anniversaires, des portages d'anciens titres. Des actions limitées financièrement qui séduisent toujours un public nostalgique, qui permet de faire le dos rond en laissant le temps de développer du neuf, mais laisse aussi sur le carreau toute une partie de joueurs n'ayant l'impression que de recyclage à grande échelle.





Seule bouée à surnager, les jeux massivement online, où les concurrents sont de plus en plus nombreux. Cela ne tiendra qu'un temps certes et tous les concurrents ne trouveront pas une place au soleil.





Contentons nous donc de l'énorme catalogue actuel de la Switch, qui a déjà plus de 3000 jeux à son actif, pour tester d'anciens titres perles dont nous n'avions pas eu l'occasion de jouer jusqu'à présent et que l'on pourra acquérir parfois au détour de quelques unes des nombreuses promotions du moment. Et n'oublions pas en cette fin de journée la présentation du nouveau Indie World, qui fera la part belle à ces nouvelles arrivées indépendantes débarquant dans les prochains mois. Par contre, si vous espériez changer votre Switch pour la nouvelle version premium, tout semble suggérer que les projets sont différés pour encore quelques longs mois.