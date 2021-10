[NSO] Les jeux N64 seront proposés en versions US 60Hz et PAL 50Hz

Tous les jeux Nintendo 64 inclus dans Nintendo Switch Online + Pack additionnel sont disponibles en version nord-américaine/60 Hz. Certains titres sont aussi disponibles en version PAL européenne, avec la possibilité de choisir la langue du jeu. pic.twitter.com/7EA6DwbhPM — Nintendo France (@NintendoFrance) October 11, 2021

Les joueurs abonnés au service Nintendo Switch Online auront donc la possibilité de jouer aux titres Nintendo 64 soit en anglais mais avec une meilleure fréquence de rafraîchissement soit dans la langue de leur choix (parmi celles disponibles) mais avec une fréquence de rafraîchissement plus faible.Plus d'informations seront à venir d'ici la fin du mois.Reste à savoir s'il en sera de même pour les titres Super NES également traduits en français à l'origine, comme A Link to the Past, Donkey Kong Country 1 et Yoshi's Island.