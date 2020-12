News Re:Zero – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne (Switch)

Spike Chunsoft a présenté une nouvelle vidéo plus détaillée de son prochain titre qui bénéficiera d’une sortie occidentale : Re:Zero – Starting Life in Another World: The Prophecy of the Throne. Mélange de visual novel et de jeu d’aventure tactique, cette nouvelle histoire de Re : Zero est intégralement supervisée par l’auteur de la série, Tappei Nagatsuki. L’artiste original de la série, Shinichirou Otsuka a conçu l’ensemble des personnages. L’ensemble du titre évolue entre les classiques plans fixes lors des dialogues et des phases d’exploration dans un décor pas franchement HD, avec des personnages de type Chibi (grosse tête petit corps) et un système de combat au tour par tour en 3D, selon un mix de Valkyria Chronicles et Persona 3. Vous ne contrôlez que votre héros et vous donnez des ordres à la manière de Persona 3 aux autres membres de votre équipe, ceux-ci combattant indépendamment ensuite.