News Uniqlo

La collection Super Mario 35th Anniversary Uniqlo

Une collection UT Super Mario pour hommes chez Uniqlo

Les tshirts et bermudas pour enfants Uniqlo Super Mario

Une collection moins engageante ?

En 2019, Uniqlo avait proposé une collection UT Super Mario Family Museum vraiment très réussie. Pour les 35 ans de la franchise, Nintendo et Uniqlo ont remis ça et nous proposent une nouvelle collection graphique UT, avec des modèles de vêtements pour homme et pour enfant. Découvrons cette collection ci-dessous !Pour cet hommage à une saga qui nous divertit depuis bientôt 35 ans, Uniqlo s'est amusé à repérer plusieurs poses de Super Mario pour les retranscrire sur de nouveaux t-shirts, dans une nouvelle collection appelée "Super Mario 35th Anniversary".Deux publics sont visés par cette nouvelle collection : les enfants d'une part, avec 10 modèles de vêtements parmi lesquels 6 t-shirts et 4 bermudas, et les hommes d'autre part, avec 8 modèles de t-shirts.Pour les hommes, 8 modèles de t-shirts ont été créés par Uniqlo à l'effigie de Super Mario. On compte 3 t-shirts blancs et 5 t-shirts en couleur (quelques nuances de bleu, rouge Famicom, noir).Découvrez cette collection homme ici , avec des modèles allant du S au 3XL.6 modèles de t-shirts sont proposés pour les enfants, ainsi que 4 shorts bien bariolés !Vous pouvez consulter cette collection ici L'année dernière, Uniqlo nous avait vraiment étonné par le nombre de modèles proposés ainsi que par la qualité des vêtements proposés. Si on ne remet pas encore en cause la qualité des tissus et des impressions faute de ne pas encore avoir reçu notre commande (on est fan de Mario ou on ne l'est pas !), il nous semble que les motifs choisis cette année sont moins fous qu'en 2019. Il faut dire qu' Uniqlo avait placé la barre très haut , et qu'on avait rapidement vu, comme souvent avec la collection graphique UT, des promotions folles sur certains modèles peu populaires : l'originalité ne se vend pas toujours !On a quand même un petit faible pour le t-shirt rouge Famicom, les différentes itérations de Super Mario à travers les ans (notre dernier t-shirt du genre remonte à Super Mario 64, ça commençait à dater un peu !), et la manette Super Nintendo. L'année dernière, on s'était évidemment fendu d'une petite visite au magasin Uniqlo du coin, mais ça c'était avant !Et vous, allez-vous craquer pour l'un ou l'autre de ces t-shirts, les modèles adulte sont vendus 14,90 €, ce qui reste somme toute assez raisonnable pour un produit de marque, tandis que les vêtements pour enfants varient entre 7,90 et 9,90 €.