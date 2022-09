New Tales from the Borderlands est développé par Gearbox Software, qui s'est associé à d'anciens membres clés de l'équipe narrative originale de Telltale Games pour élaborer cette toute nouvelle histoire. Ce successeur spirituel reprend le même sens audacieux de l'aventure et de la narration avec un récit autonome plein d'émotions réconfortantes, un nouveau casting et l'humour classique de Borderlands.

Dans les nouvelles séquences de gameplay, les fans ont un avant-goût de l'aventure cinématographique profonde et bruyante où les sociétés impitoyables des Borderlands, la puissante technologie Vault qui change l'univers, et trois citoyens ordinaires se rencontrent.

Les points forts sont les suivants :

- Chaque choix compte - Chaque choix que vous faites peut avoir un impact sur le déroulement de votre histoire, souvent de manière inattendue. Ce n'est qu'en jouant le jeu que vous comprendrez pleinement comment vos décisions peuvent changer les Borderlands ;

- L'impact des événements à temps rapide (QTE) - Réussir ou échouer aux QTE a un impact tangible sur votre aventure, conduisant parfois à une conclusion prématurée et d'autres fois façonnant votre histoire de manière inattendue ;

Anuradha Dahr la scientifique - Bien qu'Anuradha (Anu) puisse être mal à l'aise en société, elle n'a aucun mal à résoudre les problèmes ! Anu peut voir des calculs complexes, des probabilités et résoudre des énigmes grâce à ses lunettes technologiques. Cette personne bienveillante rêve d'un monde où personne n'a besoin de tuer pour avancer ;





Octavio Wallace Dahr - Octavio, le frère adoptif d'Anu, peut être un peu imbu de lui-même. Selon lui, il est le citoyen le plus populaire de Meridian City, avec une longue liste de contacts à l'appui. Sa capacité à accéder aux informations est sans pareille ! Octavio n'a pas encore percé, mais il veut désespérément posséder une entreprise et gagner beaucoup d'argent ;



Fran Miscowicz - Fran nous fait vivre toute l'action depuis sa chaise volante pleine de gadgets. La boutique de Fran a été touchée par un laser malawan, et elle veut maintenant se venger des personnes qui ont détruit sa boutique. Elle ne reculera devant rien pour protéger ses amis et espérer recevoir l'indemnité d'assurance tant attendue, sinon la compagnie d'assurance devra traiter directement avec elle.

New Tales from the Borderlands - Official Character Trailer 09/03/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Chaque choix fait par les joueurs, petit ou grand, déterminera le destin de chaque personnage de manière inattendue. Qu'il s'agisse de la vision d'Anu d'un univers qui arrête de commercialiser des armes, des rêves de gloire et de fortune d'Octavio ou du complot de vengeance de Fran, leur succès ou leur échec dépend des décisions prises tout au long du jeu. Ce n'est qu'en jouant que les joueurs comprendront pleinement comment leurs décisions peuvent changer les Borderlands.



New Tales from the Borderlands - Official Gameplay Reveal 09/03/2022 Retrouvez la vidéo sur YouTube





Pendant 18 minutes, vous allez pouvoir découvrir de manière plus approfondie les différentes personnages de ce jeu d'aventure. L'éditeur 2K et le développeur Gearbox Software ont publié la bande-annonce officielle "Characters" et 18 minutes de gameplay pour New Tales from the Borderlands.- Des visuels immersifs - En plus d'environnements époustouflants, New Tales from the Borderlands utilise des mouvements et des animations faciales grandement améliorés, en utilisant la technologie de capture de performance et de mapping facial pour la toute première fois dans un titre Borderlands.Voici les informations autour des trois personnages clés :