News Bob l'Eponge: Bataille pour Bikini Bottom - Réhydraté (Switch)

Histoire de ne pas oublier que le remake de Bob l’Eponge : Bataille pour Bikini Bottom- Réhydraté, sorti en 2004 sur PS2, Xbox et GameCube, arrive à grand pas sur Nintendo Switch. Parmi les convives de Bob qui répondent à l'appel de cette nouvelle session vidéoludique, nous avons Sandy L'écureuil, cette anomalie de casting (franchement, que vient faire un écureuil féminin sous l'eau ?), correspondant bien à l'univers déjanté de la franchise de Nickelodeon.



SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated - Sandy Cheeks trailer 05/10/2020 Retrouvez la vidéo sur YouTube

Développé par Purple Lamp Studios et édité par THQ Nordic, Bob l’éponge : Bataille pour Bikini Bottom Réhydraté débarque le 23 juin et nous permettra de sauver la métropole de Bikini Bottom du diabolique Plankton. Au programme un jeu de plateforme nous permettant de contrôler Bob ou Sandy. Le tarif indiqué est de 29,99 € pour le jeu de base en version physique, différentes versions avec des goodies supplémentaires seront également lancées pour les plus fans d'entre vous de cet univers.