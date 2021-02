News Unboxing

Découvrez notre unboxing de la Switch Mario

Qu'est-ce que la Switch Edition Mario

Ca nous a pris comme ça : commander la Nintendo Switch Edition Mario en profitant d'une promo plutôt avantageuse , qu'on s'est donc empressé de déballer pour le plus grand plaisir des fans de Nintendo dans une vidéo spéciale !On a déjà évoqué le contenu de la boite de la Switch Edition Mario dans nos colonnes, vous pouvez d'ailleurs consulter cette actualité du 12 janvier dernier pour le retrouver en intégralité, mais on peut néanmoins résumer ce qui se trouve dans la boite assez sobre de cette édition Mario :- Une Nintendo Switch rouge- Une station d'accueil rouge- Deux Joy-Cons rouges- Deux dragonnes rouges et bleues- Un Joy-Con grip bleu- Une pochette de transport exclusive Mario- Une protection d'écranLa console est vendue nue, sans jeu, sans essai au Nintendo Switch Online : il s'agit du modèle de Nintendo Switch classique, estampillé HAC-001-01, avant-dernière édition collector connue avant la sortie du bundle Monster Hunter Rise annoncé pour le 26 mars 2021. On espère que cette petite vidéo vous plaira, vous pouvez nous le prouver avec un petit commentaire sympathique sur Youtube, et un petit pouce levé en l'air !