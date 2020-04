News Noel The Mortal Fate (Switch)

Une jeune fille qui va avoir la vie dure ! C'est un peu l'histoire de Noel Cerquetti, la protagoniste du jeu, une jeune fille de quinze ans plutôt née une cuillère en argent dans le bec, qui nous fait une grave crise de jalousie. Douée pour le piano, elle ne supporte pas de ne pas réussir à décrocher le concours à la place de son amie jilian et se voit approcher par le maire de la ville, lui proposant un rendez-vous discret sur le toit d'un bâtiment abandonné pour lui expliquer ce qui s'est passé.

Si les règles du concours ont changé en cours de route, c'est la faute d'un responsable de société du nom de Stella Stage, qui dirige secrètement une grande partie de la ville et se fait beaucoup d'argent. Noel se voit proposer un pacte étonnant : invoquer le diable et faire un contrat avec lui pour assassiner le directeur de Stella Stage. Le démon Caron qui a pris le contrat remplit sa mission et Noel se retrouve à payer le prix fort de cette invocation : la perte de ses bras et de ses jambes.

Alors qu'on tente de faire disparaître Noel, le démon Caron comprend que tout n'a pas été expliqué à la jeune femme avant d'avoir accepté ce pacte et la sauve. Noel se réveille avec des prothèses et fait alliance avec Caron pour se venger. Un chemin dangereux et qui va lui coûter une autre partie de son corps, elle devient Noel The Mortale Fate.



Ce jeu d'aventure au scénario bien barré en est déjà à sa onzième saison, en cours de traduction anglaise, sur PC Steam. L'arrivée du jeu sur console est donc l'occasion de pouvoir s'appuyer sur un contenu plus que conséquent. Pas de date précise de sortie pour le moment, en période de Covid-19, cela reste délicat de proposer une fenêtre fiable, d'autant que le titre va devoir passer par la certification, actuellement à l'arrêt au Japon. Le jeu devrait être en anglais, seule langue occidentale existant actuellement sur PC (en dehors du japonais et du chinois simplifié).

Intéressé(e) par cette annonce de Playism et de son développeur Kawano ? Noel The Mortale Fate semble connaître un joli d'estime avec de nombreux fans qui saluent le travail autour des personnages et l'évolution de notre protagoniste. Une découverte pour nous qu'il va falloir approfondir.