News No More Heroes 3 (Switch)

Triple dose de No More Heroes pour la Nintendo Switch ! 28/10/2020

Quel plaisir de retrouver Travis Touchdown ! Le héros de la franchise No More Heroes se rappelle à notre bon souvenir en ce jour de Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, avec une nouvelle bande-annonce qu'on vous propose de découvrir ici-même :Dans ce nouvel opus, rien ne va plus : Travis va cette fois être en prise avec des extra-terrestres. Ni plus ni moins. Si la date de sortie reste un vague 2021, on dispose toutefois de nouvelles images qui en disent long sur la folie pure qui nous attend dans ce No More Heroes III, sur Nintendo Switch :