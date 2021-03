Chaque titre sera donc disponible dans une édition standard coûtant 34,99 $ pièce. Mais si vous aimez le collector, alors il faudra sortir quelques billets supplémentaires puisque nous passons à 69,99 $ pièce. On se regarde le détail de ces deux éditions collectors :











Vous rêvez de vous faire la totale ? Pour obtenir les deux éditions collector, il y a le " Santa Destroy Bundle ", pour un tarif de 134,99 $. Outres les deux collectors, vous recevrez une réplique du drapeau de Santa Destroy en bonus.

Limited Run Games a annoncé la sortie de copies physiques limitées de No More Heroes et No More Heroes 2 : Desperate Struggle pour Nintendo Switch. Pour pouvoir vous les procurer, il va falloir réfléchir très vite, car les précommandes seront ouvertes du 12 mars au 11 avril 2021. Entre édition standard et édition collector, il y en a pour toutes les bourses (du moins cela vous coûtera bien plus cher que les éditions Wii que l'on trouvait pour une poignée d'euros il y a quelques années).●Base jeu scellé dans un boîtier standard Switch avec un manuel en couleur et une illustration à l'intérieur de la jaquette● Un boitier Deluxe dont le graphisme est conçu pour s'associer parfaitement avec celui de l'édition collector de No More Heroes 2● La bande-son originale du jeu sur un vrai CD● Une affiche réversible d'un format 18 x 24 pouces.● Une interview exclusive à consulter et un artbook● Official No More Heroes Nintendo Switch SteelBook case