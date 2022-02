Nintendo Switch : plus de 100 millions de consoles distribuées, la Wii dépassée

Si on regarde l’historique des ventes annuelles, c’est la deuxième meilleure année de la console au niveau du hardware et c’est une nouvelle année record pour le software. On n’est toujours pas dans une configuration de fin de vie de la console. pic.twitter.com/RdMT4YvnNv — Oscar Lemaire (@oscarlemaire) February 3, 2022

Près de 5 ans après sa sortie, la Nintendo Switch se porte toujours très bien. Pour preuve le bilan dressé par Nintendo à l'occasion des résultats de son 3e trimestre de l'exercice fiscal 2021 - 2022.Un nombre à retenir : 103,54 millions. C'est le nombre d'unités de la console qui ont été distribuées dans le monde au 31 décembre 2021.Cela signifie que la Nintendo Switch dépasse les ventes totales de la Nintendo Wii qui culmine à 101,63 millions de consoles vendues et qu'il ne reste désormais plus que deux consoles dans son viseur pour devenir la console Nintendo la plus vendue de l'histoire de l'entreprise.Tout d'abord, il y a la Game Boy et ses 118,69 millions de consoles. Elle devrait sans doute être dépassée dans les prochain mois. Ne restera plus que la famille de la Nintendo DS. Avec 154,02 millions d'unités vendues, la portable sera pas forcément facile à atteindre et nous ignorons encore quel sera la durée de Wii de la famille Nintendo Switch : 2, 3 ans ? Plus de 5 ans ?Par rapport aux autres constructeurs, signalons que la Nintendo Switch s'est désormais plus vendue que la PlayStation première du nom. La PlayStation 4 et ses près de 117 millions d'exemplaires seront croqués cette année. La console la plus vendue de l'histoire du jeu vidéo demeure la PlayStation 2 avec 155 millions d'exemplaires. Sony peut encore dormir sur ses deux oreilles.Dans le détail, l'année 2021 aura été la 2e meilleure année de la Switch avec plus de 23,6 millions d'exemplaires vendues. Un chiffre en léger recul par rapport à l'année record 2020 et son désormais célèbre confinement ayant beaucoup aidé le secteur du jeu vidéo.En 2021, la Nintendo Switch, comme ses concurrentes, a souffert de la pénurie des composants électroniques qui ont notamment freiné le succès du modèle OLED sorti cet automne. Le modèle OLED s'est vendu à près de 3,99 millions d'exemplaires, le modèle Lite 4,34 millions et le modèle classique reste maître en la matière avec 15,34 millions de consoles vendues.En 2022, la console devra compter sur des titres forts pour continuer sur sa lancée : Légendes Pokémon : Arceus, Kirby et le monde oublié ainsi que la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild devraient être des jeux moteurs de l'année.