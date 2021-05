News Nintendo

"L'animation, en général, est quelque chose que nous étudions, et pas seulement pour cette franchise (Mario). Ce que nous avons vraiment voulu éviter, c'est qu'en nous engageant dans cette expansion de la propriété intellectuelle en dehors du développement de jeux, nous ne réduisions pas les ressources de développement de jeux de notre côté. Et pour y parvenir, nous nous sommes assurés que, même si nos collaborateurs comprennent profondément les personnages et le jeu qui sont associés, nous gardions le nombre de ces collaborateurs impliqués au minimum.” Shuntaro Furukawa, président de Nintendo

"L'ampleur de nos investissements variera en fonction du type de projet, mais nous continuerons à investir dans ces initiatives d'expansion du divertissement afin d'accroître le nombre de personnes ayant accès à notre propriété intellectuelle." Shuntaro Furukawa, président de Nintendo

Alors que Nintendo depuis l’échec du film Super Mario de 1993 s’était montré très réticent avec l’univers des films d’animation depuis lors, l’éditeur s’ouvre à nouveau à ce domaine. Dès l’an prochain, le plombier reviendra sur grand-écran avec un nouveau film d’animation signé par les équipes d'Illumination (Moi, moche et méchant).On apprend aujourd’hui suite à cette interview que Nintendo souhaite créer du nouveau contenu d’animation pour ses autres séries, sans plus de précisions, si ce n’est que cela dépendrait de savoir si les partenaires de Big N “comprennent pleinement" le matériel initial pour en produire une adaptation fidèle.On comprend à ces mots que, si le géant japonais souhaite réessayer l’expérience des films d’animation, il a toutefois bien appris de ses erreurs passées et souhaite désormais s’assurer de la qualité et la fidélité des contenus produits par ses partenaires.A lire aussi : [Eco de la semaine] Nintendo, bilans financiers et Monolith Soft Cela rejoint le mouvement initié par Big N durant ces 5 dernières années. En effet, depuis peu, Nintendo multiplie les approches avec ses propriétés intellectuelles. Parcs à thèmes, livres officiels, un nouveau magasin de produits dérivés Tokyo…Mais malgré cette ouverture, Nintendo n’oublie pas ses principes et conserve toujours ligne directrice bien connue. D’ailleurs, des séries Netflix sur l’univers The Legend of Zelda et Starfox auraient été annulées suite à de trop nombreuses fuites du côté de Netflix. Même hors des jeux vidéo, on ne plaisante pas avec Nintendo !Source : VGC