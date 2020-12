Imaginez que vous attendiez avec impatience la journée du 25 décembre pour que votre enfant puisse trouver sa console chérie au pied du sapin et vous laisse tranquille pendant quelques heures, le temps qu'il découvre les jeux cochés dans sa liste depuis des mois. Et là, horreur, le lancement de la console se solde par un message d'erreur 2162-002 : console défectueuse. C'est ce type de mauvaise surprise qui est remonté très vite aux oreilles de Nintendo quand plusieurs consommateurs ont saisi le SAV pour faire part de leur étonnement, colère et toute la gamme de sentiments que vous pouvez y accoler face à ce type de mésaventure. Rappelons qu' une fiche aide existe concernant une petite manipulation à effectuer sur sa console si ce code erreur venait à apparaître, mais dans la situation dont nous parlons, la procédure n'aboutissait pas.





Pour le moment, il semble que ce problème soit circonscrit au marché japonais, donc pas d'inquiétude pour notre marché européen, même si on se doute que quelques précautions de vérifications supplémentaires vont être effectuées. Des consommateurs qui se retrouvent ainsi bloqué lors de l'écran de configuration initial de la console et qui ne peuvent donc pas s'en servir. Nintendo au Japon a présenté ses excuses et mis en place un formulaire de demande en ligne pour toutes les personnes touchées par ce phénomène, afin de pouvoir leur envoyer une console de remplacement. En parallèle, un audit est en place pour comprendre ce qui a pu se passer, quelle série se révèle défaillante et surtout quelle chaîne de production est responsable de cette mésaventure, afin de corriger le plus rapidement possible le problème.





Après les problèmes du Joy-Con Drift actuellement au cœur de nombreuses procédures judiciaires, Nintendo n'a pas voulu traîner pour prendre la mesure de ce problème qui écorne la fiabilité des contrôles de vérification de ses chaînes de production. Si par hasard le problème se rencontrait sur une console dans nos latitudes, le formulaire de demande est ici . Mais pour le moment, c'est le marché japonais qui semble touché, sans que l'on sache précisément le pourcentage de nouvelles consoles impactées par cette défaillance.