Nintendo rachète pour 500 millions d'euros de ses propres actions

Nintendo a annoncé le rachat de 1 377 700 actions en Bourse entre le 6 août 2021 et le 31 août 2021, pour un montant total de 71,96 millions de yens – soit la modique somme de 552 365 285 euros. Vous avez bien lu : un demi-milliard d'euros.Il faut dire que Big N a des réserves de cash à ne plus savoir qu'en faire, et la firme avait annoncé dans ses dernières publications financières avoir l'intention de procéder à une série de rachat d'actions dans les mois à venir. Nintendo n'a donc pas tardé à mettre ses menaces à exécution, profitant d'un coup de mou dans l'action Nintendo début août.Le conseil d'administration s'était donné les moyens de son ambition, en s'offrant la possibilité de racheter jusqu'à 1,8 millions d'actions, pour un total de 100 milliards de yens (767 millions d'euros). Nintendo ne sera donc pas allé jusque là, même si la société aurait éventuellement encore deux petites semaines pour aller au bout du projet total.Cette politique de rachat d'action est arrivée au bon moment, puisque l'action de Nintendo a connu une baisse relativement conséquente de sa valeur en bourse. Bousculée par des perspectives moins fabuleuses pour les mois à venir que les investisseurs pourraient le souhaiter, l'action traverse une période un peu difficile, même si l'action reste à un montant très intéressant... pour qui aurait acheté des actions en janvier 2017 quand l'action culminait à 23 600 yens, contre 53 720 yens aujourd'hui.Source : Nintendo