News Next Level Games

Next Level Games passe désormais sous le contrôle total de Nintendo, via l'acquisition de 100% du capital du studio canadien, a annoncé l'éditeur dans un communiqué. Next Level Games devient donc une filiale à part entière de Nintendo Co Ltd, et ce à compter du 1e mars 2021.Next Level Games est un studio que les joueurs Nintendo connaissent bien, puisqu'on le retrouve derrière de nombreux jeux parus sur les consoles de Big N ces dernières années. Le dernier en date, Luigi's Mansion 3, était d'ailleurs un joli succès pour Nintendo, et une jolie réussite d'ailleurs Nintendo a justifié cette offre d'achat par le fait que le studio travaillait exclusivement pour Nintendo depuis plusieurs années. Le capital était entre les mains des directeurs de NLG et de ses employés, qui ont jugé que le moment était venu de se séparer de leurs actions.Pour Nintendo, ce rachat permettra une meilleure collaboration entre les salariés de Next Level Games et de Nintendo, pour une plus grande vitesse de développement grâce à une meilleure communication entre les deux structures qui seront donc bientôt dans la même famille.Source : communiqué de Nintendo