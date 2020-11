News Nintendo 3DS (3DS)

"De nouvelles améliorations de la stabilité globale du système et d'autres ajustements mineurs ont été apportés pour améliorer l'expérience de l'utilisateur."

Galerie images 17/11/2020

Après ses 9 années d'existences (10 le 26 janvier), la 3DS reçoit encore de rares mises à jours de son système ! Cette mise à niveau est la mise à jour système n°11.14.0-46 et si vous nous demandez ce qu'elle rajoute... et bien nous sommes obligé de voir ressortir une 310ème fois le même texte venant de Nintendo :Cette mise à jour est en tout cas l'une des dernières que recevra le système. En effet, si vous n'avez pas suivi l'actualité ces derniers mois de PN et du PNCAST, sachez la doyenne du marché tire définitivement sa révérence avec 75.87 millions d'exemplaires vendus (contre 154.02 pour la DS) et une bibliothèque bien riche.A ce sujet, les dernières rumeurs feraient écho d'un portage Switch du remake de Metroid 2 (Gameboy) sur 3DS : Metroid Samus Return's . Sorti en 2017, le jeu a fortement souffert de l'ombre de la Switch tout justement née. Néanmoins, il a réalisé un excellent lancement malgré la période et la puissance commerciale de la Switch qui aura vite eu raison du titre.Source : NintendoSoup