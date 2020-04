News Nintendo Switch (Switch)

Nous espérons que les fournisseurs seront en mesure de répondre à l'augmentation de la production, mais pour le réassort de certains composants, les perspectives sont encore incertaines, et on ne peut donc pas prévoir exactement combien de Switch seront fabriquées.

Le confinement contraint les joueurs à s'occuper chez eux. Et certains n'avaient pas encore de Switch, et ils semblent bien décider, en 2020, à s'équiper. Et Nintendo, qui surveille les courbes de ventes de sa console de près, en est convaincu : il lui faut produire plus de consoles. Et c'est précisément ce que révèle le quotidien économique Nikkei, qui explique dans son édition d'aujourd'hui que Nintendo va augmenter de 10% la production de Switch en 2020.Le 1e trimestre de l'année fiscale n'est généralement pas un mois de production de masse, et certains équipementiers électroniques ont constaté une augmentation des commandes de près de 50%, explique l'article du Nikkei. Un représentant de Nintendo a confirmé que la production était plus forte, sans toutefois s'engager sur une valeur absolue en raison de l'incertitude liée à certains composants.Le Nikkei cite :Du côté des fournisseurs, on fera tout ce que l'on peut pour répondre aux demandes de Nintendo, ce qui devrait permettre de répondre à la pénurie que l'on constate dans plusieurs pays du monde en cette période confinée.Source : Nikkei via Japanese Nintendo