Nintendo Switch - Cross-Save for On-the-Go Gaming - My Way to Play 17/12/2019 Retrouvez la vidéo sur YouTube

On va l'avouer, on est un peu surpris de voir un écran laissant apparaître le message "Steam Cross-Save" sur Switch, et encore plus dans un trailer officiel Nintendo, mais on est à la fois plutôt emballé par l'idée.Mais avant d'en parler davantage, on va peut-être vous laisser jeter un œil à ce court trailer de 30 secondes qui illustre cette nouvelle fonctionnalité en images :La fonctionnalité n'est en fait pas nouvelle, mais très méconnue. On pense notamment à Civilization VI qui propose cette fonction cross-save depuis sa sortie.Si Nintendo a encore peu communiqué sur la chose, c'est peut-être parce que la liste de jeux compatibles est encore plutôt mince. On retrouve Divinity: Original Sin 2, Fortnite ou encore Smite. Si l'on en croit la vidéo, cela s'avère même bien plus simple que de transférer ses sauvegardes d'une Switch à une Switch Lite, ce qui est quand même plutôt ironique.Nous n'avons pas encore de liste exhaustive des jeux qui utilisent cette fonctionnalité, mais on espère surtout que cela donnera des idées à Nintendo pour faciliter son propre système de gestion de sauvegarde. Noël approche, tous les espoirs sont permis !