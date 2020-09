Comme Guiome nous l'indiquait lors du dernier PNCast de cette semaine, Super Mario 3D All-Stars a le bon goût de permettre de jouer sur sa Switch à trois grands titres Mario, sans verser de trop dans un upgrade graphique. C'est un témoignage d'une époque, avec quelques retouches (résolution, refonte de quelques textures) sans ravalement trop important.



D'un autre côté, ce type de compilation ne donne pas l'image d'un Nintendo qui se soit réellement foulé pour les 35 ans de la franchise. Pourtant, on ne va pas faire la fine bouche car pouvoir rejouer à Mario Sunshine, c'est top ! Pour Galaxy, l'ayant sur la Wii U (avec le 2), je me sens moins fébrile. Et pour Mario 64, l'ayant vu tourner tellement de fois, y compris sur des émulateurs, je ne m'attends pas à être très impressionné par son retour, appréciant en revanche à l'avance de pouvoir y rejouer dans mon canapé directement sur l'écran de la Switch. La question de l'achat ne s'est pas vraiment posée, rien que pour Shunshine, il me le fallait, et en physique (pour éviter les disputes entre les deux Switch du domicile). On croise les doigts pour que la précommande soit bien prise en compte puisque faite le soir même du stream.



Sa sortie arrivant à grands pas, c'est tout naturellement un épisode du Nintendo Minute qui nous est proposé ce soir, avec les deux animateurs Kit et Krysta, centré autour de cette compilation précommandé largement par les possesseurs de la console (la notion de quantité limitée a eu son petit impact également). On vous propose cette vidéo ci-dessous :





Une approbation critique par le publique, qui a plébiscité le jeu, le rendant instantanément meilleure vente sur Amazon UK, US et Japan comme le rapporte Nintendo Soup







Du côté de Honk Kong, ce sont de petites étoiles déstressantes qui sont offertes, via une image partagée par Nintendo Soup

Du côté de Honk Kong, ce sont de petites étoiles déstressantes qui sont offertes, via une image partagée par Nintendo Soup



Enfin rappelons que le player de musique, intégré à cette compilation, vous permettra d'écouter 170 musiques réparties entre les trois jeux. Même si notre camarade Boris regrette l'absence d'un CD additionnelle, vous pourrez encore passer du temps avec Super Mario 3D All-stars sans y jouer.

