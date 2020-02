Voici une exclusivité japonaise amusante ! Dans le numéro du mois de mars 2020 du magazine de jardin d'enfants japonais Yochien, on trouvera un kit Nintendo Labo × Pokémon Quest. Trois planches mettant en vedette Pikachu, Evoli et Bulbizarre seront à construire pour s'amuser avec le Nintendo Labo. Le magazine sera disponible dès aujourd'hui , samedi 1er février 2020, au tarif de 990 ¥ (environ 8,25 €), et risque de s'arracher très vite. De quoi être jaloux de leur PIF Gadget à la sauce Nintendo Labo et Pokémon ! Pour vous le procurer c'est par ici